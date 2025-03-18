Культура

Online-лекцию о художнике, первым запечатлевшим «дом Лариных» в Тригорском, прочёл сотрудник Пушкинского заповедника

Сотрудник Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Сергей Пинчук провёл публичную online-лекцию о судьбе и творчестве русского живописца Василия Мешкова для гостей «Дома Языковых» — филиала Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, эта встреча святогорского музейщика, научного сотрудника музея-усадьбы «Тригорское» с ульяновцами состоялась в рамках работы лектория, который вот уже шесть лет, с января 2019-го, успешно функционирует на базе виртуального представительства музея-заповедника «Михайловское» в «Доме Языковых».

Сергей Пинчук проводит лекцию для гостей ульяновского «Дома Языковых». Из архива информационной службы «Михайловского»

Василий Мешков — выдающийся представитель русской академической живописи, пояснил Сергей Пинчук. Так счастливо сложилось, что жизнь и судьба художника оказались тесно связанными с Псковской губернией и с псковскими пушкинскими местами. Во время Первой мировой войны Мешков служил в Пскове при штабе Северо-западного фронта. Тогда же он впервые побывал в Михайловском. Документальное свидетельство об этом можно найти в воспоминаниях писательницы Варвары Тимофеевой (Починковской) «Шесть лет в Михайловском. Из записных тетрадей 1911—1918 гг.». Так, в частности, Тимофеева, бывшая в тот период, по сути, хранительницей усадьбы поэта, писала: «Молодой художник, прямо с фронта… Я предложила ему поселиться в нашем флигеле, в комнате попечителя. Обрадовался как ребёнок. Он будет писать здесь этюды». И ещё: «Гостивший у нас художник В.В. Мешков, сын известного московского профессора, ученик Моро и Моннэ, всё писал здесь этюды Тригорского и Михайловского. Особенно хорош был этот вечер в Тригорском, когда мы ужинали и пили чай в «доме Лариных» при открытом окне. Старинный дом со старинной обстановкой. Старинные окна с солнцем выжженными стёклами выходят на лужайку и пруд, с качающимися на нём белыми кувшинками. Старинный парк мечтательно дремлет в отдалении».

Работы Василия Мешкова представлены в фондах Государственного музея-заповедника «Михайловское». Это, например, тот самый, ранний, 1916 года, «Дом Лариных» — первое живописное изображение дома в Тригорском; сейчас эта работа занимает особое место в экспозиции дома-музея Осиповых и Вульфов. Или этюд «Михайловское. Озеро Маленец», написанный в 1955 году. При этом ракурс, использованный художником при создании этой картины, по словам Дарьи Плотниковой, главного хранителя музейных предметов Пушкинского Заповедника — «единственный в собрании музея».

Василий Мешков. Михайловское. Озеро Маленец (1955). Из фондов музея-заповедника

Послушать лекцию Сергея Пинчука о жизни и творчестве Василия Мешкова в «Дом Языкова пришли учащиеся Ульяновского техникума отраслевых технологий и дизайна и Ульяновского колледжа культуры и искусств, рассказали в музее.

Фото из официального сообщества «Дома Языковых» в социальной сети

В Пушкинском заповеднике напомнили, что реальные и виртуальные гости «Дома Языковых» уже становились слушателями более чем двадцати очень разных программ, среди которых «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А.С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А.С. Пушкина “Дубровский“». Выступление Сергея Пинчука было первым из запланированных на текущий год.