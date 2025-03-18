Культура

Почти четыреста святогорских школьников побывали на музейных «Пушкинских уроках»

Без малого четыреста школьников Пушкиногорского района — учащиеся средней школы имени А.С. Пушкина и Пушкиногорской санаторной школы-интерната — стали участниками «Пушкинских уроков» и «Пушкинских встреч», организованных Государственным музеем-заповедником «Михайловское» совместно с поселковыми учебными заведениями в период с 19 февраля по 21 марта.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, темы занятий их организаторы подбирали сообразно с возрастом своих подопечных. Ученикам младших классов рассказывали о детстве великого поэта, вспоминали вместе с ними сказки Пушкина и его лирические стихи о природе. Со школьниками постарше специалисты из заповедника обсуждали быт дворянской семьи, гастрономические предпочтения Александра Сергеевича и другие детали повседневной жизни поэта. А старшеклассники открывали для себя мир уездной барышни и дуэльный кодекс, какими они были в первой трети XIX века.

«Свои сообщения музейщики иллюстрировали кино- и видеоматериалами, редкими фотографиями и репродукциями произведений изобразительного искусства из архивов «Михайловского», читали с детьми фрагменты из произведений Пушкина, — рассказали в информационной службе. — Часто обсуждение той или иной темы касалось таких важных понятий, как Отечество, честь, долг и дружба, о которых так часто размышлял и сам Пушкин».

Серию традиционных для февраля-марта пушкинских уроков и лекций (всего 29 занятий) проводили сотрудники из разных музейных подразделений, 12 человек, — подытожили в Пушкинском заповеднике.