Культура

От Алигьери до Курбатова: писателей разных стран и эпох представил музей-заповедник «Михайловское» в Калининграде

В рамках межрегионального проекта «Пушкин в Михайловском. 2024 — 2026» вчера, 26 марта, в Калининградской областной научной библиотеке открыли выставку «Портреты писателей» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозиции представлено тридцать графических листов, выполненных Николаем Предеиным. Это рисованные в любимой манере мастера — беглыми и широкими штрихами, точками, пятнами — изображения Гоголя и Пушкина, особенно любимых художником, а ещё Шекспира, Льва и Алексея Толстых, Милна, Экзюпери, Волошина, Набокова, Ахматовой и многих, многих других прозаиков, поэтов и драматургов разных стран и эпох.

В коллаже использованы портреты Пушкина, Достоевского и Гёте работы Николая Предеина из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» подчеркнули, что эту передвижную выставку музей показывает достаточно часто. Её уже видели жители и гости Пушкинских Гор, Пскова, Москвы, Гатчины, Ульяновска. «Выразительная и всегда очень точно «попадающая в литературный образ» графика Николая Предеина неизменно вызывает восхищение как у профессионалов, так и у самого широкого круга любителей изобразительного искусства», — констатировали в Пушкинском заповеднике.

Напомним, что Николай Предеин — художник и скульптор с мировым именем. Он —автор иллюстраций к «Мёртвым душам» Н.В. Гоголя и эмблемы Гоголевского фестиваля в Париже (2009), золотой статуэтки российской оперной премии Casta Diva, приза «Дягилев» международного фестиваля «Дягилевские сезоны» и фигурки «Кентавра» — образа, соединяющего горнее и дольнее, ставшего символом и скульптурой XLVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (2013) в «Михайловском». Николай Предеин является создателем многих и многих, в подавляющем большинстве очень нестандартных скульптурных портретов выдающихся деятелей отечественной культуры, ряда графических и скульптурных серий («Римский портрет», «Каменные бабы», «Венеры палеолита», «Мифология автопортрета»). Работы мастера хранятся в государственных и частных коллекциях по всему миру — в его родном Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, в Будапеште, в Чикаго, Токио, Кельне.

Выставку «Портреты писателей» гостям библиотеки представил директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Со словами благодарности к псковским музейщикам обратились начальник департамента развития культуры калининградского областного министерства по культуре и туризму Марина Сергеева, а также директор КОНБ Елена Кошемчук. Завершили встречу-вернисаж короткометражным фильмом «Монолог» (режиссёр Вяч. Орехов) — сердечным воспоминанием ещё об одном писателе, не попавшем в галерею портретов Николая Предеина — псковиче Валентине Курбатове.