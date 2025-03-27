Культура

Почти 1,4 млрд рублей вложили в памятники Псковской области в прошлом году

Почти 1,4 млрд рублей в прошлом году было вложено в сохранение и восстановление памятников Псковской области, работы велись на 82 объектах, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Итоги самого результативного периода последних лет обсудили с председателем комитета по охране объектов культурного наследия Вадимом Нэдиком», - отметил глава региона.



Только по линии АНО «Возрождение» в прошлом году было направлено более 1 млрд рублей, реставрационные работы завершили на 15 значимых для региона памятниках архитектуры, на 14 они продолжаются и сейчас, ещё 12 объектов – в проектировании.

Один из самых масштабных примеров – Троицкий собор, где специалисты заняты укреплением фундамента. И это лишь один из этапов реставрации.

Завершён процесс разработки и утверждения охранных зон Пскова. Сегодня это единственный город в стране, где на законодательном уровне определены все границы и градостроительные регламенты территории с учётом требований международного, федерального и регионального законодательства.