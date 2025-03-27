Культура

Курсы повышения квалификации для театральных деятелей в Пскове прошли 34 специалиста

В Пскове состоялись областные курсы повышения квалификации по образовательной программе «Театральное творчество». В работе курсов приняли участие 34 руководителя и преподавателя школьных театров, детских театральных студий, учителей детских школ искусств и других образовательных учреждений из различных городов и районов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото: Псковский колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Мероприятие организовали Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер» совместно с Псковским областным колледжем искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

С лекциями, мастер-классами, практическими тренингами перед участниками курсов выступили:

Анастасия Филонович – преподаватель театральных дисциплин Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, режиссер-постановщик, выпускница Смоленского государственного института искусств;

Анастасия Коренцова – преподаватель театральных дисциплин Псковского областного колледжа искусств, актриса театра и кино, выпускницы РГИСИ (мастерская н.а. РФ Игоря Волкова), заведующая театральным отделением ДШИ г. Пскова, руководитель «Студии-101», преподаватель по ораторскому искусству бизнес-школы для детей «Фабрика предпринимательства. Дети»;

Людмила Рюхина – преподаватель дисциплин актерское мастерство, сценическая пластика, сценарная композиция Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, педагог дополнительного образования Центра развития творчества детей и молодежи Псковского района;

Наталья Сурикова – руководитель Образцового детского коллектива театра «Бенефис» центра образования «Псковский педагогический комплекс» города Пскова, педагог дополнительного образования, учитель театральных дисциплин;

Роман Захаров - режиссёр, руководитель Молодёжного театра «Гротеск»;

Платон Беседин - специалист по световому оборудованию Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина, выпускник Псковского областного колледжа искусств.

В рамках КПК состоялись лекции по основам организации и работы детских театров и театральных студий, мастер-классы и тренинги по сценической речи и актёрскому мастерству, практические занятия, показы спектаклей школьных театральных коллективов г. Пскова, совместные обсуждения вопросов реализации театральных проектов для детей и др. Участники курсов побывали на просмотрах спектаклей фольклорных ансамблей «С бухты барахты» (г. Санкт-Петербург), «Коляды» (Гатчинский ДК), «Горница» Дома детского творчества «Современник» (г. Санкт-Петербург).

В своих отзывах о проведённых на курсах учебных днях, слушатели сердечно благодарили ведущих преподавателей за их высокую профессиональную компетентность, новые теоретические знания и практические навыки, творческое общение.

Как неоднократно отметили участники, такой образовательный интенсив является серьёзным стимулом к дальнейшему творчеству.

По словам преподавателя Ашевской средней школы Бежаницкого района Елены Васильевой, тот материал, которым оснастили участников курсов в Пскове, является особенно ценным на местах, вдалеке от областного центра.

Участники КПК единодушно отметили «тёплый и душевный приём» со стороны организаторов. Высокую оценку слушателей получили и все преподаватели, выступавшие в течение трёх дней на различных учебных площадках города, а сами КПК названы одними из лучших по направлению «Театральное творчество».