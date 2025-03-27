Курсы повышения квалификации для театральных деятелей в Пскове прошли 34 специалиста

В Пскове состоялись областные курсы повышения квалификации по образовательной программе «Театральное творчество». В работе курсов приняли участие 34 руководителя и преподавателя школьных театров, детских театральных студий, учителей детских школ искусств и других образовательных учреждений из различных городов и районов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.
Фото: Псковский колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
Мероприятие организовали Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер» совместно с Псковским областным колледжем искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.
С лекциями, мастер-классами, практическими тренингами перед участниками курсов выступили:
В рамках КПК состоялись лекции по основам организации и работы детских театров и театральных студий, мастер-классы и тренинги по сценической речи и актёрскому мастерству, практические занятия, показы спектаклей школьных театральных коллективов г. Пскова, совместные обсуждения вопросов реализации театральных проектов для детей и др. Участники курсов побывали на просмотрах спектаклей фольклорных ансамблей «С бухты барахты» (г. Санкт-Петербург), «Коляды» (Гатчинский ДК), «Горница» Дома детского творчества «Современник» (г. Санкт-Петербург).
В своих отзывах о проведённых на курсах учебных днях, слушатели сердечно благодарили ведущих преподавателей за их высокую профессиональную компетентность, новые теоретические знания и практические навыки, творческое общение.
Как неоднократно отметили участники, такой образовательный интенсив является серьёзным стимулом к дальнейшему творчеству.
По словам преподавателя Ашевской средней школы Бежаницкого района Елены Васильевой, тот материал, которым оснастили участников курсов в Пскове, является особенно ценным на местах, вдалеке от областного центра.
Участники КПК единодушно отметили «тёплый и душевный приём» со стороны организаторов. Высокую оценку слушателей получили и все преподаватели, выступавшие в течение трёх дней на различных учебных площадках города, а сами КПК названы одними из лучших по направлению «Театральное творчество».