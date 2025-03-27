Культура

Режиссёр фильма «Семён Гейченко. Домовой Пушкиногорья»: Им двигала любовь

Жители и гости посёлка Пушкинские Горы с большим теплом приняли новую работу известного кинорежиссёра и сценариста, заслуженного деятеля искусств России Игоря Калядина — фильм «Семён Гейченко. Домовой Пушкиногорья». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», где вчера, 27 марта, состоялся премьерный показ этой ленты.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Автор фильма рассказал своим зрителям о потрясении, которое чуть ли не всякий раз испытывал, открывая для себя ту или иную страницу из жизни «михайловского домового» и из истории Пушкинского заповедника — документальные свидетельства о пепелище на месте пушкинской усадьбы е, о людях, которые подрывались на оставленными отступающим врагом минах, да даже о раненых деревьях… «Любой человек на месте Семёна Степановича мог полностью впасть в отчаяние: тебе уже за сорок, ты инвалид, за плечами война, лагерь, ты живёшь в землянке. Сколько он переносил боли… Вокруг всё разрушено, а для того, чтобы восстановить хоть что-нибудь, не хватает мужских рук, вообще никаких рук, а расхожая монета — бутылка спирта. И как всё это выдержать, и не только выдержать, но в 49-м году уже восстановить, уже открыть музей в Михайловском! Им двигала любовь».

Запись своего фильма Игорь Калядин передал в дар Пушкинскому заповеднику — со словами благодарности за помощь, за массив материалов, которые были предоставлены ему сотрудниками «Михайловского» для работы над лентой. Кроме того, режиссёр и сценарист подарил «Михайловскому» свою книгу «Лица мира» — альбом фотографий, сделанных им в разные годы, в том числе и в Пушкиногорье.

Напомним, что Игорь Калядин — выпускник Школы-студии МХАТ, работал в московском театре «Современник», а затем на Иновещании, где выпустил несколько радиоспектаклей. В своё время он также был режиссёром телепрограмм и документальных фильмов канала РТР, режиссёром-постановщиком на телеканале ВГТРК «Культура». В его активе такие документальные ленты как «Теория всеобщей контактности Элия Белютина», «Анна Бовшек. Жизнь поперёк строк», «Портреты в камне», многие другие яркие работы о людях культуры и искусства. Заслуженный деятель искусств России, Игорь Калядин также является обладателем премии ТЭФИ-1996 за лучший телевизионный фильм («Симонов и Гроссман. Сын и пасынок») и лауреатом «ТЭФИ-Содружества» в 2012 году за документальный фильм «Покаяние Тенгиза Абуладзе».

Вход на встречу с режиссёром и премьеру фильма «Семён Гейченко. Домовой Пушкиногорья» в музее-заповеднике «Михайловское» был свободным для всех желающих.