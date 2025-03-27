Культура

Конференцию «Музей и дети» открыли в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 28 марта, начала работу Всероссийская научно-практическая конференция «Музей и дети», организаторами которой вот уже много лет являются, в частности, автономная некоммерческая организация «Пушкинский образовательный центр» и Пушкинский заповедник. В нынешнем году эти традиционные чтения проходят под знаком 80-летия Великой Победы, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Важно, что в конференции в качестве докладчиков участвуют и школьники, и студенты, и педагоги, и работники музея, отметили в «Михайловском». Среди учебных заведений, чьи воспитанники и сотрудники уже представили или только собираются представить свои доклады на этих необычных чтениях — Псковский педагогический комплекс, псковские школы №8 и № 1 имени Леона Поземского, Детско-юношеская спортивная школа посёлка Дедовичи, Центр образования №23 города Новомосковска Тульской области, Казанское суворовское военное ордена Почета училище и гимназия №2 в городе Елабуге (оба — Республика Татарстан), школа №645 города Санкт-Петербурга, другие образовательные учреждения.

Впечатляет и возрастной «разброс» участников конференции. Младший её участник Алексей Шерстнёв — второклассник тульского Центра образования №25 с углублённым изучением отдельных предметов. Вместе с преподавателем того же центра, учителем начальных классов Анной Шерстнёвой Алексей представит сообщение «Вдохновенный поэт музейного дела» об Александре Крейне — основателе и директоре Государственного музея А. С. Пушкина в Москве. Выступит на михайловской конференции и ветеран педагогического труда из города Челябинска Ольга Югансон. Тема её доклада сформулирована как: «Нет, я не льстец, когда царю Хвалу свободную слагаю» (о воспитании веры и верности Престолу и Отечеству в семьях царствующего дома Романовых)».

В «Михайловском» рассказали, что конференцию «Музей и дети» сегодня в первой половине дня открыли пленарным заседанием, все выступления на котором были посвящены страницам военной истории Пушкинского заповедника и, шире, Псковского края. Сегодня вечером участники конференции будут работать в двух секциях: «Особенности исторической памяти молодёжи о Великой Отечественной войне» и «Пушкин для всех сейчас — лучшее откровение. Имя Пушкина приобретает силу знамени». Кроме того, завтра участники педагогического съезда соберутся за круглым столом, чтобы подвести итоги проделанного и наметить дальнейшие планы.

Традиционно для молодых людей и для взрослых, приехавших на чтения «Музей и дети», запланированы экскурсии во все мемориальные музеи-усадьбы Пушкинского заповедника и встречи с их хранителями — кандидатом исторических наук Юлией Узенёвой («Михайловское»), кандидатом филологических наук Любовью Козминой («Петровское») и Риммой Бурченковой («Тригорское»). Гости музея уже побывали в Свято-Успенском Святогорском монастыре, где находится могила поэта и некрополь Пушкиных и Ганнибалов, рассказали в Государственном Пушкинском заповеднике.