Культура

Итоги регионального этапа конкурса «Хрустальные звёздочки» подвели в Псковской области

В Детской музыкальной школе № 2 им. Модеста Мусорского состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки–2025». Участие в нём приняли дети государственных служащих, работников правоохранительных органов, а также воспитанники школ искусств и дети участников СВО, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП по Псковской области

«В этот день яркие номера, искренние эмоции и настоящая творческая энергия. Более 50 юных артистов покорили зал своими выступлениями. Каждый участник вложил в выступление частичку души, создав неповторимую атмосферу. Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства региона», - отметили в УФССП.

Конкурс посетили гости, чья деятельность связана с поддержкой семей, благотворительностью и защитой детства. Среди них — руководитель регионального комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора и член общественного совета управления Мария Филонова, представитель благотворительного фонда «Протяни руку», общественный помощник уполномоченного по правам ребенка по Псковской области Татьяна Иванова.

По итогам регионального этапа фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» призерами стали:

Номинация «Хореография»

1 возрастная группа:

Лауреат I степени – Хореографический ансамбль «Ветер Перемен»;

Лауреат II степени – Хореографический ансамбль «Реальность»;

Лауреат III степени – Мария Павлова.

2 возрастная группа:

Лауреат I степени — Дуэт Анастасия Тихомирова, Богдан Лось;

Лауреат II степени – Образцовый коллектив хореографического ансамбля «Рассыпуха»;

Лауреат III степени – Хореографический ансамбль «Ветер Перемен».

Номинация «Вокал»

1 возрастная группа:

Лауреат I степени – Ульяна Зуфарова;

Лауреат II степени – Полина Лебедева;

Лауреат III степени – Вера Соколова.

2 возрастная группа:

Лауреат I степени — Анастасия Тихомирова;

Лауреат II степени – Владимир Каменцев;

Лауреат III степени – Екатерина Зацепова;

Номинация «Исполнительское мастерство»

1 возрастная группа:

Лауреат I степени – Таисия Роженкова;

Лауреат II степени – Полина Кудрявцева;

Лауреат III степени – Полина Кудрявцева, Таисия Роженкова.

2 возрастная группа:

Лауреат I степени — Мария Козырева;

Лауреат II степени – Елисей Афонин;

Лауреат III степени – Владимир Каменцев.

«Теперь победителей ждёт федеральный этап: видеозаписи их выступлений будут направлены в Москву для оценки экспертами всероссийского уровня. Лучшие исполнители получат возможность выступить на гала-концерте в столице. УФССП России по Псковской области выражает благодарность директору Детской музыкальной школе № 2 им. Модеста Петровича Мусорского за организацию и поддержку мероприятия. Конкурс "Хрустальные звёздочки" в очередной раз подтвердил, что нашем регионе растут яркие, талантливые дети, чьё творчество заслуживает самых высоких оценок!» - добавили в ведомстве.