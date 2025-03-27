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Культура

Два концерта органной музыки состоятся в Пскове в апреле

01.04.2025 11:46|ПсковКомментариев: 0

В Храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове в апреле состоятся концерты органной музыки «Из века виртуозов» и «Только Бах…», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Фото: Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

«Из века виртуозов» это великопостный концерт ансамблевой музыки, он пройдёт в воскресенье, 6 апреля, в 17:00.

На нём выступят Мария Коронова (орган), выпускница и аспирант кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, победительница и лауреат многочисленных всероссийских и международных органных конкурсов, лауреат всероссийской премии «Органист года 2024» в номинации «Дебют», Елизавета Казистова (домра, мандолина), студентка 2 курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова до классу «Домра», лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов, и Юлия Шевцова (домра, мандолина), студентка 5 курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу «Домра», лауреат и победитель многочисленных всероссийских и международных конкурсов.

Второй, последний в апреле, пасхальный концерт органной музыки из цикла «Только Бах…» состоится в воскресенье, 27 апреля, в 17:00. 

В концерте примет участие опытная и талантливая петербуржская органистка Аида Глухова, выпускница Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова по специальности «Фортепиано» и «Орган», выпускница аспирантуры-ассистентуры кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат премии «Органист года-2023», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до выступления. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше 10 лет. Продолжительность 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов можно обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Мероприятие пройдет в храме по адресу: улица Плехановский Посад, дом №64.

Теги: #концерт #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
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