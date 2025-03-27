Культура

На встречу «Поэзия и красота Талабского архипелага» приглашают псковичей 3 апреля

Библиотечный молодёжный центр библиотеки имени Валентина Курбатова 3 апреля приглашает гостей на встречу-презентацию изданий, посвященных жемчужине Псковского края – Талабскому архипелагу, сообщил поэтический клуб «Зеркало» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В программе встречи «Поэзия и красота Талабского архипелага» - презентация двух книг: нового путеводителя «Талабский архипелаг. Увлекательное путешествие по трём островам» и поэтического сборника духовной лирики «А вдруг сегодня призовёт Господь» жительницы острова Верхний - псаломщицы храма Петра и Павла Натальи Соколовой.

Книги вышли совсем недавно и представляют собой уникальный взгляд на Талабские острова - место духовного очищения и просветления, многовековая история которого соединяет в себе духовную и культурную ценность России, отметили в поэтическом клубе.

«Путеводитель "Талабский архипелаг описывает увлекательное путешествие по трём островам", на настоящее время это, пожалуй, единственное издание, которое охватывало бы историю островов с XI века до наших дней. Работа над ним длилась почти год и осуществлялась по инициативе прихожан и настоятеля храма Петра и Павла острова Верхний иерея Михаила Буценка», - рассказали поэты.

На острове Верхний Наталья Соколова проживает более 20 лет, служит псаломщицей при храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

В свободное время занимается творчеством – пишет стихи, рисует на камнях виды острова и пещеры с молящимися монахами, проводит экскурсии для паломников в подземном (катакомбном) храме XV века, который был обнаружен во время работ по восстановлению Петропавловского храма.

Всех желающих приглашают на встречу - заочное путешествие на три уединенных острова, в рамках которого гости познакомятся с уникальным историческим и духовным наследием, живописной природой и сдержанной красотой Талабского архипелага.

Мероприятие состоится 3 апреля в 15:00 по адресу: город Псков, улица Профсоюзная дом 2, Актовый зал Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Количество мест ограничено, нужно бронировать у Антонины Голубевой