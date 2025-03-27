Культура

Поэтический клуб приглашает псковичей на «Времена года Андрея» 2 апреля

Поэтический клуб «Зеркало» Псковской областной библиотеки имени Валентина Курбатова 2 апреля приглашает гостей на поэтический вечер «Времена года Андрея», приуроченный ко дню рождения русского поэта, продолжателя традиций Серебряного века русской литературы Андрея Виноградова, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы поэтического вечера.

«В череде мероприятий, посвященных судьбе и творчеству поэта, традиционно проводимых в библиотеке, этот вечер станет особенным: мы обратимся непосредственно к главному труду творческой жизни Андрея Виноградова, сборнику "Золотое сечение"», - рассказали в поэтическом клубе.

На встрече композиционно откроют «Времена года» - одну из двенадцати книг этого сборника, где представлены стихи, олицетворяющие собой осмысление поэтом времен года как символов вечного круговорота жизни, глубоких процессов, происходящих в мире и человеческой душе.

«Очень важно, что на вечере мы услышим сохранившиеся записи стихотворений Андрея в авторском исполнении, что составляет для нас своего рода "живое наследие", передающее эмоции, интонации и тон голоса поэта, которые невозможно воспроизвести ни одним исполнителем», - добавили организаторы.

Мероприятие пройдет 2 апреля в 18:15 по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, дом 2, актовый зал библиотеки имени Курбатова.

Количество мест ограничено, для записи нужно написать Антонине Голубевой