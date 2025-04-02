Культура

На историческую прогулку приглашают псковичей 5 апреля

Пройтись по историческим местам Пскова с необычными названиями приглашают псковичей и гостей города в субботу, 5 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Рыбники, Немецкий берег, Примостье и Званица… Именно эти исторические места Пскова с необычными названиями станут главными точками маршрута экскурсии «Городские истории. Запсковье», которую организует Псковский музей-заповедник в эту субботу» - рассказывают о предстоящем мероприятии организаторы.

Экскурсантам подготовили рассказ об историях древних кончанских храмов и каменных палатах, а также людях, связанных с Запсковьем: купцах, военных, бургомистрах, врачах и героях романтических историй.

Бонус от музея – знакомство с интерьерами Варлаамовской башни и выставкой «Лев против Орла» об осаде Пскова шведским королем Густавом II Адольфом.

Встреча состоится 5 апреля в 15:00 по адресу: улица Кремль, 4. Вход платный. Справки по телефону: +7(8112)66-33-11.