Культура

Принять участие в Пасхальном фестивале приглашают псковичей и гостей города

Мастер-классы, игры на свежем воздухе и Пасхальный концерт приглашают посетить всех желающих в рамках XIX ежегодного Пасхального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском городском молодежном центре.



Фото: сайт Псковского городского молодежного центра

10 апреля пройдет творческий мастер-классы по созданию венка из веток. Для участия в них потребуется предварительная запись https://vk.com/duxovno через сообщения сообщества организатора.

Главное событие фестиваля — празднование Светлой Пасхи 20 апреля у храма Александра Невского. Горожан ждут гуляния с участием творческих коллективов, мастер-класс по колокольному звону, традиционные забавы, такие как катание яиц и демонстрация казачьей фланкировки. Вход на праздник свободный.

«Заключительным аккордом» станет праздничный концерт 21 апреля в Доме офицеров, где зрители смогут увидеть выступления известных городских коллективов: ансамбля имени В. Румянцева «Сказ», театра танцев «Русские узоры», фольклорного ансамбля «Коляда» и образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик». О том, как можно будет забрать бесплатный пригласительный билет, организаторы объявят отдельно.