Культура

Дмитрия Месхиева вынудили уволиться из Петербургского института кино и телевидения

Заслуженного деятеля искусств РФ, худрука Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева вынудили уволиться из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Как пояснил кинорежиссер в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, его поддержали еще восемь педагогов. Причиной массового увольнения преподавателей стало несогласие с руководством вуза.

«В первую очередь, это мое несогласие (и не только мое) с позицией ректората по управлению вузом, что очень важно, идеологическим вузом. В этом идеологическом вузе должны воспитываться студенты, которые дальше будут работать в области масс-медиа и культуры. Нельзя государственное учебное учреждение превращать в бизнес-проект. Это очень важно. А на сегодняшний момент именно так и получается, потому что все права на студенческие фильмы забирает институт по совершенно непонятным причинам, хотя студенты платят за свое образование, студенты вкладывают деньги в фильмы, которые они снимают. На каком основании институт должен забирать права на студенческие фильмы, совершенно непонятно. Непонятно, на каком основании вся творческая составляющая должна была быть под присмотром и управлением кафедры продюсирования?» – высказал возмущения Дмитрий Месхиев.

Он подчеркнул, что преподавательский состав старается воспитывать студентов в творческой атмосфере, так как это важно для обучения. Дмитрий Месхиев также отметил, что руководящие посты в вузе занимали родственники бывшего ректора учебного заведения.

«Мы были не согласны с тем, что ректор не управляет институтом, а по факту институтом управляют совершенно другие люди. По сути вузом руководит бывший ректор, а не нынешний, потому что все ключевые посты в институте занимают родственники и друзья бывшего ректора. Собственно, руководство осуществляется теневым образом. Это, с моей точки зрения, просто вопиющая ситуация в творческом идеологическом вузе, поэтому я категорически с этим не согласен и я не буду работать в этом институте с этой администрацией ни под каким предлогом», – заявил бывший преподаватель вуза.

Режиссер подчеркнул тот факт, что нынешнему руководству несколько раз высказывались опасения, но преподавательский состав не был услышан, в связи с чем девять специалистов решились на коллективное увольнение.

«Я два раза ходил к ректору, я два раза все эти опасения высказывал. Просил нас выслушать, просил принять во внимание нашу позицию и наши опасения и чаяния. Вместо того, чтобы как-то откликнуться, руководство вуза начало репрессии по отношению к преподавателям и косвенно начало репрессии по отношению к студентам. Мне, человеку, профессору, заслуженному человеку, проработавшему в этом вузе уже три года без единого нарекания, в течение двух недель вынесли три дисциплинарных выговора, что само по себе - ситуация вопиющая, и я не могу с этим мириться, естественно, и в этой ситуации я не могу продолжать работу в этом вузе. Меня поддержало еще восемь преподавателей, из них еще пять мастеров курсов режиссуры игрового кино. Мы сделали коллективное увольнение в свете полного категорического несогласия с политикой управления институтом кино и телевидения», – пояснил Дмитрий Месхиев.

Он предположил, что наилучшим исходом данной ситуации будет полная смена руководства в учебном заведении.

«Нельзя так руководить высшим учебным заведением, особенно идеологической направленности. Мы должны студентов патриотами воспитывать, а не внутриусобными распрями заниматься. Для того, чтобы воспитывать их патриотами, нужно не забывать важнейшую культурную составляющую в образовании - творческую. А руководство института решило из этого сделать какой-то свой бизнес», – заключил Дмитрий Месхиев.

Худрук Псковского театра драмы был профессором кафедры режиссуры игрового кино.