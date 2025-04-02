Культура

Более 160 заявок подано на отборочный этап «Студенческой весны» в Псковской области

Более 160 заявок подано на отборочный этап «Студенческой весны» в Псковской области, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей временно исполняющая обязанности директора Центра молодежи и общественных инициатив региона Елизавета Зайцева.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«У нас всего заявок более 160 и девять номинаций представлено в этом году. Это все номинации, которые будут на всероссийском этапе», - сказала Елизавета Зайцева.

Врио директора пояснила, что в вокальном направлении представлено 29 номеров, в танцевальном - 20, в театральном - 11, медиа-видео-арт - 21 выступление, в моде участвует коллектив ПсковГУ. «Один номер представлен в оригинальном жанре, там номер с собакой. И в инструментальном два норма», - рассказала она.

Победители, по возможности, будут отправлены на всероссийский этап «Студенческой весны».

Сегодня, 10 апреля, в Городском культурном центре Пскова и Доме молодежи проходят отборочные выступления и мастер-классы. Завтра запланирован гала-концерт Псковского регионального фестиваля «Всероссийская студенческая весна» и награждение победителей. Начало в 14.00 в ГКЦ.