Культура

Пасху отметят в псковском музее 20 апреля

Самый главный христианский праздник отметят во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника 20 апреля. В программе экскурсия, мастер-класс и большие народные гуляния на территории палат, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Центральной площадкой мероприятия станет новая выставка «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков», приуроченная к 100-летию блаженной кончины Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.

Для гостей пройдет семейная экскурсия по выставке, на которой они узнают о жизненном пути и служении Патриарха Тихона, а также о его духовной связи с Псковской землей. Посетители увидят мемориальные предметы, оригиналы архивных документов и живописные произведения художника Филиппа Москвитина.

Также в этот день семьи с детьми смогут принять участие в мастер-классе по росписи деревянных яиц, а затем в музейном дворе поучаствовать в народных играх и забавах.

Экскурсия пройдет 20 апреля с 12:00 до 15:00. Адрес: улица Олега Кошевого, дом 2.

Телефон для записи: +78112292260.