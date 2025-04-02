Культура

Выставка о ботанике откроется в Изборске

Выставка агронома Наталии Замятиной «Портрет цветка. И не только…» откроется 11 апреля в государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск», в Доме купца Белянина, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«Ботаническая графика – удивительный вид изобразительного искусства, соединяющий романтическое видение природы с научной точностью, умением фиксировать и передавать мельчайшие подробности натуры. Герои работ художника Наталии Замятиной – цветы, фрукты, дикоросы, грибы», - рассказали в музее.

Наталия Замятина – ботаник, провизор, специалист в области дикорастущих пищевых, лекарственных и ядовитых растений; агроном Ботанического сада лекарственных растений Первого московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

«Увлечение ботанической иллюстрацией для учёного – не просто хобби, а часть профессии. Первая книга Наталии Замятиной "Кухня Робинзона" давно стала библиографической редкостью, – в ней описаны около 200 видов дикорастущих съедобных растений и даны рецепты их приготовления. Наталия Замятина делает иллюстрации не только к собственным книгам, но и иллюстрирует издания других авторов, в том числе "Красную книгу России", в которую внесены некоторые редкие растения Изборско-Мальской долины», - сообщили в учреждении.

Графика Наталии Замятиной неоднократно экспонировалась на ВДНХ, в Центральном доме журналиста, во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино, в Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева. Теперь с замечательными работами мастера смогут познакомиться посетители Изборска.