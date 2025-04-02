Победителей литературного конкурса определили в Псковском облсовпрофе

Завершился финал профсоюзного литературного конкурса «Победа глазами профсоюзного активиста», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.
Победителей наградили сертификатами на профсоюзную туристическую базу «Алоль», а также все участники получат благодарственное письмо за участие в конкурсе.
«Выражаем благодарность всем участникам, тем, кто принимал участие в организации конкурса и, конечно, жюри финала», - выразил поздравления председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
Конкурс проводился с 17 по 31 марта среди членов профсоюзов Псковской области. Участники присылали стихотворения собственного сочинения, 10 апреля жюри выбрало победителей.