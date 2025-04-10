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Культура

Более 20 докладов прозвучало на научной конференции «Сельские храмы. Незабытое» в Изборске

12.04.2025 15:07|ПсковКомментариев: 0

На научной конференции «Сельские храмы. Незабытое» в ходе двух пленарных заседаний «Подвижники сельских храмов в России» и «Сельская Держава Духа» прозвучало два десятка докладов и сообщений, раскрывающих различные аспекты – исторические, культурологические, церковные, искусствоведческие и другие – существования сельских православных храмов в России, сообщил Псковской Ленте Новостей старший научный сотрудник музея-заповедника Александр Донецкий.

Изображение: Александр Донецкий 

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» завершила работу двухдневная VII научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое». Заседания с участием историков, культурологов, искусствоведов, краеведов, архивистов, филологов, музейных сотрудников прошли в Изборской палате Русской словесности и Православной веры академика живописи Петра Оссовского.

С приветственным словом к участникам конференции обратились организаторы и почетные гости – директор Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская, настоятель Подворья Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря при Никольском соборе в Изборске иерей Дмитрий (Фёдоров), академик Российской академии наук, профессор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, руководитель мастерской церковно-исторической живописи Александр Крылов. 

По итогам конференции VII научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое» из печати выйдет сборник её материалов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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