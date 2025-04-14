Культура

Фотовыставка монет «80: Истории Победы» открылась в Пскове

Фотовыставка Банка России «80: Истории Победы» открылась в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова. На ней представлены фотоизображениями памятных монет, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделение по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Художники-медальеры изобразили на монетах легендарную боевую технику, мемориалы славы, фрагменты известных фронтовых снимков и даже образ неунывающего солдата Василия Теркина. Запечатлены на них и многие знаковые события: прорыв блокады Ленинграда, оборона Москвы, водружение Знамени Победы над Рейхстагом.

«Банк России неоднократно обращался к теме тяжелейших испытаний в годы Великой Отечественной войны. Первая монета была отчеканена в 1965 году – к 20-летию Победы – тиражом 60 млн экземпляров. Сейчас на выставке можно увидеть запечатленные на монетах Ржевский мемориал, ордена «Победы» и «Красной Звезды» и даже «Бессмертный полк» – этому движению Банк России посвятил золотую монету номиналом 50 рублей в 2019 году», – рассказал управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Андрей Токарев.

Выставка пройдет в более чем 80 населенных пунктах нашей страны, в городских парках, музеях, библиотеках. В Пскове присоединиться к этой памятной акции и увидеть чеканные «Истории Победы» можно в областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова до 15 мая.