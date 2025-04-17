Культура

Опубликована программа «цветочной» конференции в Пушкинском заповеднике

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» опубликовал программу предстоящей научно-практической конференции «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему».

Александра Пономарева. Лето в Михайловском (2019). Из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, чтения, на которых поднимаются различные вопросы изучения, сохранения и бытования исторических садов и парков, в «Михайловском» проводят ежегодно, чаще всего именно весной. Нынешняя конференция пройдёт 24—25 апреля в Научно-культурном центре музея (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), и стать её слушателями, по давней музейной традиции, свободно может каждый желающий.

Речь на чтениях пойдёт, по преимуществу, о том, какие виды цветников бытовали в XVIII—XIX и вплоть до начала XX века, какие растения там преобладали, и что из этого сохранило своё присутствие в наши дни и используется специалистами-цветоводами в мемориальных усадьбах, в дворцовых резиденциях.

«В настоящее время рынок посадочного материала и семян цветов изобилует различными культиварами. Поэтому хотелось бы услышать от своих коллег, как они решают проблему сохранения исторического ассортимента цветов, насколько им это удаётся, в чём их успехи или неудачи, — подчёркивает куратор и координатор конференции, главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик. — Мнения специалистов очень важны, и особенно в тех случаях, когда приходится действовать «по аналогии», не имея исторических материалов, утраченных в годы революций и Великой Отечественной войны».

В программу конференции, как она свёрстана на сегодня, вошло почти двадцать докладов, подготовленных специалистами, работающими с историческими садами, парками и цветниками в Петербурге и Петергофе, в Ленинградской, Московской, Рязанской, Псковской области. Среди них такие как: «Ароматы в ареале дворцово-паркового комплекса усадьбы «Марьино» (докладчик — Виктория Карпова, садовник усадьбы «Марьино» Тосненского района Ленинградской области), «Цветники Эрмитажа» (Мария Дубровская, научный сотрудник Архитектурной службы Эрмитажа, Санкт-Петербург), «Восстановление оранжереи и ландшафтного облика на территории Государственного музея-заповедника С.А. Есенина» (Дарья Баландина, научный сотрудник музея в селе Константиново Рязанской области).

Помимо докладов и сообщений, касающихся непосредственного опыта работы на земле, на чтениях также запланированы выступления, подготовленные «на стыке» дисциплин (вопросы паркового дизайна и истории литературы, краеведения, современной педагогики). Здесь стоит упомянуть доклад профессора ПсковГУ Аиды Разумовской «Цветочный код в усадебной литературе Серебряного века» или сообщение «Познавательно-развивающая игра «Под мирным кровом старейшин сада вековых» как элемент образовательных занятий с применением интерактивных технологий», подготовленное научными сотрудниками Пушкинского Заповедника Анной Банько и Натальей Ивановой.

Полную программу научно-практической конференции «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему» уже сейчас можно найти на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника, отметили в учреждении.