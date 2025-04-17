Культура

Бесплатные дни в Себежском и Пыталовском музеях пройдут 24 и 25 апреля

На следующей неделе, 24 и 25 апреля, школьникам можно будет бесплатно попасть в два музея Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области

«В последний четверг месяца к себе приглашает Себежский краеведческий музей. А в последнюю пятницу — Краеведческий музей Дружбы народов истории Пыталовского края. Отправляйтесь с одноклассниками в "Турпоход" по музеям региона и знакомьтесь с уникальными экспозициями, рассказывающими об истории Псковской земли, ее культуре и традициях совершенно бесплатно», - отметили в комитете.

Подробнее о проекте «Культура для Школьников» и бесплатных днях в музеях Псковской области можно узнать на сайте комитета по культуре.

Проект реализуется совместно с Министерством культуры РФ и Министерством просвещения РФ.