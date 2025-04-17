Картинная галерея псковского музея закрыта на выходной

Перечень объектов Псковского музея-заповедника, которые не будут работать 14 апреля, предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Сегодня, 21 апреля не будут работать:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.
Для посещения сегодня будут доступны:
- Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи»;
- Двор Постникова, где будут работать выставки: «Картины изменчивого мира. "Эпоха Эдо" в России и Пскове», «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков»;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
- Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
- Покровская башня.