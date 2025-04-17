Культура

Картинная галерея псковского музея закрыта на выходной

Перечень объектов Псковского музея-заповедника, которые не будут работать 14 апреля, предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сегодня, 21 апреля не будут работать:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

Для посещения сегодня будут доступны: