Культура

Музей-заповедник «Михайловское» открывается после санитарного периода

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» практически завершены санитарные и текущие ремонтные работы, намеченные на апрель.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в течение двух недель сотрудники Пушкинского заповедника проводили энтомологическую, микологическую и антисептическую обработку помещений и музейных объектов от насекомых и микроорганизмов и генеральную уборку в целом, а также выполняли очистку экспонатов от загрязнений, их обеспыливание и просушку. Где необходимо, был сделан косметический ремонт: вычинка покрытий крылец, дверей и полов. Все эти работы, подчеркнули в «Михайловском», затруднительно или даже невозможно проводить в условиях постоянного и довольно мощного, какой постоянно фиксируют в Пушкинском заповеднике, потока посетителей.

Но уже со среды, 23 апреля, во всех мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово ждут посетителей в обычные часы: ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 17.00 — сообщили в «Михайловском».

В музее также особо отметили, что уже с 1 мая Пушкинский заповедник будет принимать туристов в режиме высокого сезона: без выходных, с 10.00 до 18.00 с воскресенья по пятницу и с 10.00 до 20.00 по субботам. Касса экскурсионного отдела при этом будет начинать работу ежедневно в 08.30, а заканчивать в 19.00 по субботам и в 17.30 — в остальные дни недели.