Культура

Пасху отметили в псковском музее

На светлый праздник Пасхи во Дворе Постникова собралось порядка 100 жителей и гостей Пскова. Псковский музей для посетителей подготовил большое количество тематических площадок, которые познакомили с историей и традициями самого главного христианского праздника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: Псковский музей-заповедник

На открытии мероприятия на музейной сцене выступили эстрадный дуэт «Поющие Васильки» и фольклорный ансамбль «Уграда». Дальше гости отправились на экскурсию по новой выставке «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков», приуроченной к 100-летию блаженной кончины Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России.

На экскурсии посетителям рассказали о жизненном пути и служении Патриарха Тихона, а также о его духовной связи с Псковской землей. Участники мероприятия увидели мемориальные предметы, оригиналы архивных документов и живописные произведения художника Филиппа Москвитина.

На территории палат работали сразу несколько тематических площадок. Каждый смог расписать деревянное яйцо неповторимым узором и забрать сувенир, сделанный своими руками. Также для посетителей работали площадки с деревянными играми, забавами и катанием яиц с горки.

Завершилось мероприятие розыгрышем подарков от музея. Больше всего призов досталось петербуржцам, семье из четырех человек, которые приехали в Псков, чтобы отметить светлый праздник.