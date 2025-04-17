Культура

Музей-заповедник «Изборск» переходит на летний режим работы

Музей-заповедник «Изборск» перейдет на летний режим работы с 26 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Музей-заповедник «Изборск»

Изборская крепость будет работать с 9:00 до 18:00, выставочный зал, музейные экспозиции, музейное кафе, информационный центр и автомобильная стоянка на улице Минской – с 10:00 до 18:00.

Музей-усадьба народа сето в деревне Сигово продолжит работать с 10:00 до 17:00.

«Приезжайте к нам за вдохновением: наслаждайтесь прекрасной природой Изборска, изучайте богатейшую культуру древнего города в музейных экспозициях и Изборской крепости. До встречи в Изборске!» - добавили в музее.