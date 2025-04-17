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Культура

Выставка резных изделий «Привет из Магадана» откроется в Пскове

22.04.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Выставки резных изделий Андрея Комарова «Привет из Магадана» откроется в Центральной городской библиотеке в Пскове 25 апреля в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Работы выполнены из дерева и оленьего или лосиного рога, но встречаются также редкие экземпляры из бивня мамонта или клыка моржа. Излюбленной темой творчества колымского мастера является фольклор и быт народов Севера. На выставке также пройдет презентация книги эвенской сказительницы Чины Моторовой "Расскажи мне сказку", которую Андрей Комаров проиллюстрировал, сохраняя дух, колорит и мудрость жителей далекого северного края», - сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека города Пскова

В Псков из Магадана Андрей Комаров переехал совсем недавно. Своё творчество он представлял на масштабных форумах народной культуры - на острове Русский и на площадке Дальневосточного федерального университета, добавили в библиотеке.

 

«Специальных институтов Андрей не оканчивал, нарабатывая мастерство опытом, методом проб и вдохновений. Вырезал из всего, что режется. Из оргстекла, бывало, тоже. Даже в самом юном возрасте, лет с 7-10, наблюдалась такая тенденция: парня хлебом не корми – дай что-нибудь повырезать, поковырять ножиком ли, напильником маленьким. В ход шли деревяшки, найденные на улице, рукоятки от ножей, зубные щетки – в общем, вся бытовая мелочевка», - рассказывают друзья мастера.

«Резьба по кости и дереву – это и народный промысел, и вид искусства, который существует уже много веков. Особенностью резных фигурок является их долговечность. Они обычно изготавливаются из твердых пород дерева или кости, которые могут сохраняться на протяжении веков. Это делает их отличным выбором для коллекционеров и ценителей искусства», - заключили в библиотеке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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