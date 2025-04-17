Культура

Об «убитом» в войну и возрождённом после Победы домике Арины Родионовны расскажут на вебинаре из Пушкинского заповедника

Стать участником online-вебинара «Домик няни» в Михайловском. История и судьба» завтра, 24 апреля, смогут все желающие, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном Пушкинском заповеднике. Занятие, которое подготовила и проведёт хранитель мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, кандидат исторических наук Юлия Узенёва, будут транслировать на портале «Образование на русском» — ресурсе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина (Москва). В музее уточнили, что этот вебинар приурочен к 80-летию Великой Победы.

Павел Шиллинговский. Михайловское. «Домик няни» (1824). Из фондов Пушкинского заповедника

«С давних пор у всех, кто приезжает в Михайловское, сложилось особое трепетное отношение к небольшому флигелю, который в начале XX столетия стали называть "Домиком няни". По преданию, в летнее время в годы ссылки Александра Сергеевича в нём жила Арина Родионовна. Этот флигель был единственной усадебной постройкой, сохранившейся с ганнибаловских времён до 1944 года, когда оккупировавшие Святогорье фашисты разобрали его на брёвна для блиндажа», —рассказывает Юлия Узенёва.

В ходе вебинара его слушатели узнают о том, каким видел этот домик сам Пушкин и как изменилась постройка, когда запущенную усадьбу начал благоустраивать младший сын поэта, Григорий, как восстанавливали флигель уже после Великой Отечественной и какие мемории можно увидеть в «нянюшкиной светёлке» в наши дни.

Вебинар 24 апреля, как и заведено на портале, начнут в 16.00. Ссылки, по которым можно свободно подключиться к трансляции, уже размещены на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В музее также уточнили, что для тех, кто хотел бы, но не сможет присоединиться к общему просмотру в назначенное время, на ресурсе ИРЯ предусмотрен раздел «Архив вебинаров», где можно будет прослушать лекцию в записи.

В заповеднике напомнили, что вебинары, подготовленные сотрудниками «Михайловского» для портала «Образование на русском», проводятся в рамках большого, рассчитанного на несколько лет, лекционного цикла «А.С. Пушкин и феномен литературной классики». Они ориентированы, прежде всего, на преподавателей-русистов. Однако, как показывает практика, эти встречи с музейщиками вызывают серьёзный интерес у многих российских и зарубежных слушателей из числа тех, кто всерьёз изучает русский язык, литературу и культуру нашего Отечества. В разные годы специалисты из Пушкинского заповедника проводили здесь беседы о, например, портретах и автопортретах Пушкина в экспозиции музея-усадьбы «Михайловское» (эту лекцию также читала Юлия Узенёва), об экранизациях романа «Евгений Онегин» (киноактёр и режиссёр, сотрудник «Михайловского» Дмитрий Могучев), о практике использования пушкинских фразеологизмов в экспозиционной и экскурсионной работе литературно-этнографического музея «Пушкинская деревня» — единственного в Псковской области музея деревянного зодчества под открытым небом (хранитель «Пушкинской деревни», кандидат филологических наук Вячеслав Козмин).