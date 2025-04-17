Культура

Вечером 17 мая в Пскове пройдет Ночь музеев

Вечером 17 мая в Пскове пройдет Ночь музеев. Псковский музей подготовил обширную и программу для всех возрастов и интересов.

Заглавная тема праздника в этом году – «Герои и эпоха». И по этой эпохе проводниками станут студия классического танца «Щелкунчик» и их балетные постановки, а также оперный бас Никита Филаретов со своим любимым жанром – советской патриотической песней.

Кроме того, гостей ждет полтора десятка музейных площадок, где можно найти познание и развлечение по собственному вкусу: купеческие забавы, интригующие науки, эпистолярный жанр, сказочные приключения и, конечно же, ратные дела разных эпох.

«Музей распахнет для вас все экспозиции и выставки разом. Но сначала ловите мини-экскурсии! За этот вечер вы успеете посетить не одну и не две. Бархатистый голос, искра во взгляде и лаконичный рассказ гида прилагаются к каждой выставке.А в конце всего действа пойте вместе с кавер-группой «Радио Бэнд» свои любимые хиты!» — рассказали в музее.