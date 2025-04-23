Культура

Лука Миннелле выступит в Псковском музее 29 апреля

Лирический тенор, «Золотой голос Венеции» Лука Миннелле выступит с программой «Венецианская музыкальная лагуна у псковских берегов» в парадном зале Картинной галереи 29 апреля в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Лука Миннелле стал известен в 2018 году, когда начал сотрудничество с легендами мировой поп-рок музыки, такими как Брайан Мэй (Queen), Керри Эллис, Франческо Сартори, Диего Бассо, Стефом Бёрнсом и другими. Выступая с концертами в России, Лука покорил сердца своих зрителей мастерством и неповторимой страстью. Его выступления с огромным успехом прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке.

«Вас ждут завораживающие арии, серенады и песни прославленных итальянских композиторов, от Джоаккино Россини до Доменико Модуньо», - рассказали в музее.

Участие бесплатное, вход по билетам (не более одного пригласительного в одни руки). Касса главного здания музея расположена по адресу: Псков, улица Некрасова, 7.

Концерт проходит в рамках международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим». В этом году форум посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне.