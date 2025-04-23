Культура

Сотрудники музея-заповедника «Михайловское сняли защитный футляр с памятника на могиле Пушкина в Святогорском монастыре

Защитный футляр с памятника на могиле А.С. Пушкина в Святогорском Свято-Успенском монастыре снят, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».



Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Эту работу вчера, 24 апреля, в первый же день нового туристического сезона, выполнили сотрудники службы музейных территорий и хозяйственной службы Пушкинского Заповедника. Помимо этого, музейщики очистили от пыли и биозагрязнений, скопившихся за зимние месяцы, сам памятник, а также надгробья на захоронениях представителей рода Пушкиных и Ганнибалов и балюстраду вокруг некрополя.

В музее-заповеднике напомнили, что памятник поэту отреставрировали совсем недавно, к празднованию 225-летия со дня его рождения. Помимо прочего тогда же на отреставрированный монумент был возвращён отреставрированный же позолоченный крест, на памятнике обновили памятную надпись, вокруг могилы установили новую ограду и привели в порядок исторические мраморные перила по периметру мемориала.