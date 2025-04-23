Культура

Концепция ботанического сада в Святогорье была озвучена на научных чтениях в «Михайловском»

Сегодня, 25 апреля, в рамках второго дня работы научно-практической конференции «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» была представлена концепция «Пушкинского Вертограда» — ботанического сада в Святогорье. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, подробное сообщение на эту тему сделал учредитель ООО «Белогуль», меценат и давний друг Пушкинского заповедника москвич Анатолий Секерин.

Анатолий Секерин представляет на конференции концепцию «Пушкинского Вертограда». Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Анатолий Секерин пояснил, что ботанический сад площадью в 19,2 га с коллекциями и другими составляющими, предписанными для ботанических садов ГОСТом, задуман, среди прочего, как декоративно-ландшафтный объект показа внутри Пушкинского заповедника. Он будет расположен на территории, которая входит в охранную зону музея. Оговорив, что его будущее детище ни в коем случае не будет конкурировать с парками мемориальных усадеб «Михайловское», «Петровское» и «Тригорское», автор идеи пояснил, что главный акцент в саду будет сделан на выращивание лекарственных трав, а также на сбор и экспонирование растительных коллекций (предварительно, например, злаковые растения, мхи и лишайники, ореховая роща, проч.).

Объясняя выбор Пушкиногорья для территории под будущий «Вертоград», Анатолий Секерин признался, что, с одной стороны, рассчитывает получить часть того туристического потока, который идёт в музей-заповедник и который, в годовом исчислении, сопоставим с населением областного центра. Среди прочих причин предприниматель назвал ауру старинных парков, которыми богат район, и здешний ландшафт («…ледниковый ландшафт, вот эти чудесная, пересечённая местность…»). Немаловажна и близость научной базы, — подчеркнул Анатолий Секерин, упомянув в качестве потенциальных партнёров будущего предприятия музей-заповедник «Михайловское», Псковский университет и ряд петербургских научных учреждений.

В рамках разрабатываемой концепции, предполагается максимальное сохранение существующих насаждений и поддержание их как сложившейся экосистемы на территории, которая запланирована под ботанический сад. Среди задумок — экотропа для демонстрации коллекции мхов и лишайников в естественной для них среде, другие участки, выполняющие экспозиционные функции, рекреационная, научная и производственная зоны. Последняя, как уже было сказано, будет использоваться для выращивания лекарственных растений и последующей их заготовки. Рекреационная зона, как предполагается, будет включать в себя поляну для фестивальных мероприятий, совместных с Пушкинским Заповедником; сцену, которая может быть как постоянной, так и монтируемой; водоём с набережной и ручьём, устроенным для создания естественного потока, зелёный лабиринт.

Ксения Ермилова представляет на конференции концепцию «Пушкинского Вертограда»

В подтверждение тезиса о сотрудничестве с научными и учебными заведениями в качестве партнёров проекта Анатолий Секерин представил собравшимся своего содокладчика — студентку Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Ксению Ермилову, которая под руководством доцента кафедры ландшафтной архитектуры Виктора Смертина уже участвует в разработке концепции ботанического сада в Пушкиногорье в пределах темы своей дипломной работы.

Подробнее с концепцией «Пушкинского Вертограда» — ботанического сада в Пушкиногорье равно как и с другими материалами конференции «Цветочное оформление усадеб и усадебных парков. Из прошлого к настоящему» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» можно будет ознакомиться в одном из ближайших выпусков музейного издания «Михайловская пушкиниана», уточнили в заповеднике.