Культура

Военные письма перечитывали участники библионочи в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 26 апреля, в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2025» прошёл литературный вечер. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, встречу назвали «Свои герои», взяв в качестве эпиграфа к ней строки из стихотворения Евгения Аграновича «Нет в России семьи такой, / Где б не памятен был свой герой». В библиотеке Пушкинского Заповедника в этот вечер собрались сотрудники Пушкиногорской центральной районной библиотеки, музейщики «Михайловского», многие другие жители и гости Святогорья.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали в музее, руководитель научной библиотеки Пушкинского Заповедника Людмила Беляева представила своим гостям шесть новых изданий — сборники стихов, прозы и писем, написанных фронтовиками и их потомками. «В этих книгах оживает сама история. Это строки о войне, героизме, самоотверженности и мужестве людей, встающих на защиту Родины», — подчеркнула Людмила Беляева.

Собравшиеся читали вслух поэтические миниатюры и прозаические отрывки из этих книг, а ещё — военные письма из собрания музея и из частных архивов. В программу «Библионочи» её организаторы также включили просмотр короткометражного художественного фильма «Кресты» о подвиге советского солдата.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» отметили, что учреждение вот уже много лет подряд, неизменно присоединяется ко всероссийской «Библионочи».