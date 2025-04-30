Культура

Пушкинский Заповедник открыл выставку «Завет внуку» в Великих Луках

Фотовыставку «Завет внуку», подготовленную в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», открыли в Великих Луках, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

: С.С. Гейченко. Фото Юрия Белинского с выставки «Завет внуку» из фондов «Михайловского»

Эта экспозиция — один из самых востребованных передвижных выставочных проектов Пушкинского Заповедника. Она была создана к 120-летию со дня рождения легендарного «михайловского домового» — выдающегося музейщика, хранителя и первого послевоенного директора Государственного «Пушкинского уголка», лауреата Государственной премии РФ С.С. Гейченко. На выставке представлены 30 фотографий из фондов заповедника. В основном это портреты хранителя, но есть здесь и несколько жанровых картинок с участием сотрудников музея и видовых кадров, сделанных в псковских пушкинских местах. Автор этих снимков — Юрий Белинский, именитый репортёр, лауреат премии «Золотой глаз» в конкурсе «Мировое Пресс- Фото» в Гааге, обладатель других престижных наград. По замыслу создателей экспозиции, каждую из фотографий сопровождает цитата из какой-либо книги или из письма Гейченко, и это придаёт снимкам дополнительные смыслы и глубины.

В «Михайловском» заметили, что выставка «Завет внуку» в Великих Луках не случайно была открыта в преддверии Праздника Победы. «В годы Великой Отечественной, с конца 1943-го до февраля 1944 года, гвардии рядовой Гейченко сражался на Ленинградском, а затем на Волховском фронтах. Был ранен. Из госпиталя вышел инвалидом: левую руку пришлось ампутировать. Но его огромный опыт, колоссальные знания, в том числе — в области материальной культуры пушкинского времени, а, кроме того, незаурядный организаторский талант, неукротимая энергия и жизнелюбие были незамедлительно востребованы. И уже в апреле 1945 года Семён Гейченко был направлен Академией наук СССР восстанавливать разрушенный оккупантами Пушкинский Заповедник», — напомнили в музее, подчеркнув, что главный завет Гейченко — хранить пушкинскую землю, работать на её благо.

В музее напомнили, что выставку «Завет внуку» (названа по одной из последних книг С.С. Гейченко) уже показывали в Пскове и в Республики Беларусь, в Минске. В Великих Луках она развёрнута в Краеведческом музее города Великие Луки и будет работать здесь до конца июля.