Работы псковских художников представили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике открылась выставка «Мир глазами фронтовиков». Вниманию посетителей представили произведения трех псковских художников, прошедших через горнило войны, – Александра Силина, Алексея Большакова и Василия Маркова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото предоставлены пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника
«Это первая выставка в Кириллове из собрания Псковского музея-заповедника. В 2025 году в рамках межмузейного сотрудничества на площадках Кирилло-Белозерского музея-заповедника будет реализовано еще два совместных проекта – «По платью видно, кто идёт» и «Живописные работы из собрания Псковского музея-заповедника. Сегодня мы презентуем проект, посвящённый Великой Победе и Году защитника Отечества. Когда говорим о юбилее Победы, чаще всего видим достаточно жёсткие картины художников, которые были на фронте или работали во время войны», – сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.
Экспозиция включает произведения, созданные художниками-участниками Великой Отечественной войны.
Как отметили в музее, главным посылом выставки Псковского музея-заповедника в Кириллове стала идея: если ты остался жив на этой войне, всем своим существом должен доказать, что жизнь прекрасна.
Александр Силин, Алексей Большаков и Василий Марков, пройдя всю войну в молодом возрасте, приготовили пейзажи, тонко передающие красоту природы Псковского края.
В музее заключили, что ценность мирной жизни, красоту и величие русской природы каждый из представленных авторов смог передать, пройдя нелегкие испытания войной.
В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике выставка будет работать до 22 июня.