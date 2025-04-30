Культура

Работы псковских художников представили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике открылась выставка «Мир глазами фронтовиков». Вниманию посетителей представили произведения трех псковских художников, прошедших через горнило войны, – Александра Силина, Алексея Большакова и Василия Маркова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото предоставлены пресс-службой Кирилло-Белозерского музея-заповедника

«Это первая выставка в Кириллове из собрания Псковского музея-заповедника. В 2025 году в рамках межмузейного сотрудничества на площадках Кирилло-Белозерского музея-заповедника будет реализовано еще два совместных проекта – «По платью видно, кто идёт» и «Живописные работы из собрания Псковского музея-заповедника. Сегодня мы презентуем проект, посвящённый Великой Победе и Году защитника Отечества. Когда говорим о юбилее Победы, чаще всего видим достаточно жёсткие картины художников, которые были на фронте или работали во время войны», – сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Экспозиция включает произведения, созданные художниками-участниками Великой Отечественной войны.

Как отметили в музее, главным посылом выставки Псковского музея-заповедника в Кириллове стала идея: если ты остался жив на этой войне, всем своим существом должен доказать, что жизнь прекрасна.

Александр Силин, Алексей Большаков и Василий Марков, пройдя всю войну в молодом возрасте, приготовили пейзажи, тонко передающие красоту природы Псковского края.

«Мы привезли в Кириллов трех авторов, которые в возрасте 19-21 лет прошли войну. Это такой возраст, когда человек ещё не до конца сформировался. "Для каждого из них война стала школой жизни". И хотя тема войны не была ведущей в их искусстве, тем не менее она нашла непосредственное отражение в отдельных произведениях», – подчеркнул старший научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника Наталья Кушакова.

В музее заключили, что ценность мирной жизни, красоту и величие русской природы каждый из представленных авторов смог передать, пройдя нелегкие испытания войной.

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике выставка будет работать до 22 июня.