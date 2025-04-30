Тематические экскурсии ждут гостей псковской «Ночи музеев»

На следующей неделе в Псковском музее-заповеднике пройдёт «Ночь музеев». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, подготовлена обширная программа для всех возрастов и интересов. Уникальные и эксклюзивные тематические экскурсии ждут гостей.
Фотография: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Гостей ждет рассказ об орденских сервизах, которые использовались только раз в году: на приемах в Зимнем дворце в честь кавалеров орденов Андрея Первозванного, Александра Невского, Георгия Победоносца, Св. Владимира.
Место встречи: выставка «Его величество фарфор!» (цоколь Поганкиных палат).
Гости узнают о тайнах семьи Поганкиных и самом большом купеческом доме XVII века.
Место встречи: экспозиция «Кабинет купца Поганкина» (1 этаж Погнакиных палат).
В ходе экскурсии посетителям расскажут о подвиге в истории христианства.
Место встречи: экспозиция «Живопись древнего Пскова» (2 этаж Погакниных палат).
Гостей ждет повествование о монашеских подвигах от Палестины до Пскова.
Место встречи: экспозиция «Живопись древнего Пскова» (2 этаж Погакниных палат).
Экскурсия об отцах-основателях псковского музея и первых музейных коллекциях Псковского археологического общества.
Место встречи: экспозиция «Музей Псковского археологического общества» (цоколь Поганкиных палат).
В ходе экскурсии речь пойдет о служении государству на своём месте на примере судеб Е.Ф. Канкрин и С.Ю. Витте.
Место встречи: выставка «Клады великих потрясений» (Поганкины палаты)
Тематическая экскурсия, которая познакомит с портретами героев XVIII-XIX веков, а также картинами их великих походов и побед.
Место встречи: Парадный зал Картинной галереи.
Тематическая экскурсия по выставке «Великая Отечественная война в судьбе человека: архитектор-художник Ольга Константиновна Аршакуни»
Место встречи: Главного здания Псковского музея (фойе 2 этажа).
Экскурсия по новой выставке, которая отражает историю 14-го истребительного противотанкового артиллерийского ордена Александра Невского Евпаторийского полка.
Место встречи: экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».
Экскурсовод на примере картин из собрания псковского музея расскажет о развитии жанра портрета в русском изобразительном искусстве и о портретируемых.
Место встречи: выставка «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были» (Главное здание музея).
На примерах картин из экспозиции Картинной галереи гостям расскажут о судьбе и творчестве художников-фронтовиков.
Место встречи: большой зал 1 этажа Картинной галереи.
На примере картин классиков советского искусства второй половины XX века вам расскажут о теме трудового подвига советского народа.
Место встречи: малый зал цоколя Картинной галереи.
Тематические экскурсии будут проходить по сеансам: 20:00-20:20, 20:30-20:50, 21:00-21:20. Распределение по сеансам и площадкам будет осуществляться во время проведения акции с помощью специальных карточек.
Посетить «Ночь музеев» в Пскове можно 17 мая (суббота) с 18:30 до 23:00. Адрес: улица Некрасова, 7. Подробности по телефону: +78112663311.