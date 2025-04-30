Культура

Тематические экскурсии ждут гостей псковской «Ночи музеев»

На следующей неделе в Псковском музее-заповеднике пройдёт «Ночь музеев». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, подготовлена обширная программа для всех возрастов и интересов. Уникальные и эксклюзивные тематические экскурсии ждут гостей.

Фотография: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Тост императора!

Гостей ждет рассказ об орденских сервизах, которые использовались только раз в году: на приемах в Зимнем дворце в честь кавалеров орденов Андрея Первозванного, Александра Невского, Георгия Победоносца, Св. Владимира.

Место встречи: выставка «Его величество фарфор!» (цоколь Поганкиных палат).

Вклад купцов неоценим, память мы о них храним

Гости узнают о тайнах семьи Поганкиных и самом большом купеческом доме XVII века.

Место встречи: экспозиция «Кабинет купца Поганкина» (1 этаж Погнакиных палат).

Воин. Мученик. Святой

В ходе экскурсии посетителям расскажут о подвиге в истории христианства.

Место встречи: экспозиция «Живопись древнего Пскова» (2 этаж Погакниных палат).

Воины духа

Гостей ждет повествование о монашеских подвигах от Палестины до Пскова.

Место встречи: экспозиция «Живопись древнего Пскова» (2 этаж Погакниных палат).

Стражи старины псковской

Экскурсия об отцах-основателях псковского музея и первых музейных коллекциях Псковского археологического общества.

Место встречи: экспозиция «Музей Псковского археологического общества» (цоколь Поганкиных палат).

Кто за честность горой – тот герой

В ходе экскурсии речь пойдет о служении государству на своём месте на примере судеб Е.Ф. Канкрин и С.Ю. Витте.

Место встречи: выставка «Клады великих потрясений» (Поганкины палаты)

Герои ушедших эпох

Тематическая экскурсия, которая познакомит с портретами героев XVIII-XIX веков, а также картинами их великих походов и побед.

Место встречи: Парадный зал Картинной галереи.

Тематическая экскурсия по выставке «Великая Отечественная война в судьбе человека: архитектор-художник Ольга Константиновна Аршакуни»

Место встречи: Главного здания Псковского музея (фойе 2 этажа).

Герои единой страны

Экскурсия по новой выставке, которая отражает историю 14-го истребительного противотанкового артиллерийского ордена Александра Невского Евпаторийского полка.

Место встречи: экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Портрет на фоне эпохи

Экскурсовод на примере картин из собрания псковского музея расскажет о развитии жанра портрета в русском изобразительном искусстве и о портретируемых.

Место встречи: выставка «Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были» (Главное здание музея).

Художник на войне

На примерах картин из экспозиции Картинной галереи гостям расскажут о судьбе и творчестве художников-фронтовиков.

Место встречи: большой зал 1 этажа Картинной галереи.

Герои, труд и эпоха

На примере картин классиков советского искусства второй половины XX века вам расскажут о теме трудового подвига советского народа.

Место встречи: малый зал цоколя Картинной галереи.

Тематические экскурсии будут проходить по сеансам: 20:00-20:20, 20:30-20:50, 21:00-21:20. Распределение по сеансам и площадкам будет осуществляться во время проведения акции с помощью специальных карточек.

Посетить «Ночь музеев» в Пскове можно 17 мая (суббота) с 18:30 до 23:00. Адрес: улица Некрасова, 7. Подробности по телефону: +78112663311.