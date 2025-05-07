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Выставка «Страна побед» открылась в Русском музее в честь 80-летия Победы

12.05.2025 09:38|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Страна побед» открылась в корпусе Бенуа Русского музея – гимн победам России над захватчиками, посягавшими на ее суверенитет и целостность во все эпохи: от тевтонских рыцарей до нашествия Наполеона и фашистских полчищ. Масштабный экспозиционный проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера. 

Фотографии: Русский музей

Выставка, которая открылась накануне священного для всех россиян праздника 9 мая в Год защитника Отечества, рассказывает о великих полководцах и битвах, ставших самыми славными страницами отечественной истории и символами национальной гордости.

Выставка отражает ключевые исторические события с древнейших времен до современности, представляя и боевые эпизоды, и будни тыла: все, что связано с единением огромной страны ради победы.

Экспозиция включает свыше 200 произведений живописи, графики, скульптуры, иконописи, декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея. Среди них шедевры Ореста Кипренского, Василия Верещагина, Евгения Лансере, Александра Дейнеки, Михаила Авилова. Также будет продемонстрирован большой массив произведений из фондов музея, которые редко экспонируются и менее известные широкому кругу зрителей. Ряд произведений будет представлен после сложнейшей реставрации, в том числе никогда ранее не экспонировавшееся полотно «Александр Невский поражает Ярла Биргера» XVIII века.

Интерактивные элементы и иммерсионные технологии от технологического партнера выставки Сбер помогут погрузиться в исторический контекст и глубже понять влияние событий прошлого на современную культуру нашей страны. «Страна побед» – не только дань уважения нашей истории, но и повод для размышлений о значении побед в формировании национального характера и единства.

На выставке представлены иконы и пелены «Богоматерь Казанская», «Богоматерь Владимирская», «Богоматерь Тихвинская» XV – XIX веков. К образу Богородицы народ обращался с надеждой, когда приходилось отражать вражеское нашествие. На протяжении столетий Казанскую икону Божией Матери называли «Спасительницей земли русской». С ее образом связаны победы ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, виктории Петра I, Александра Суворова и Михаила Кутузова, подвиг советских солдат в Сталинграде.

Великие победы Александра Невского и Дмитрия Донского, определившие судьбу русской государственности, воспели в ХIХ – XX веках в своем творчестве выдающиеся мастера живописи (Орест Кипренский, Владимир Серов), лаковой миниатюры Палеха и Холуя – их шкатулки также можно увидеть в экспозиции.

Среди произведений, посвященных баталиям Петра I, выделяется масштабное полотно Александра Коцебу «Сражение русских со шведами при деревне Лесной 28 сентября 1708 года» (1870), созданное по императорскому заказу, и морская баталия Алексея Боголюбова «Гренгамское морское сражение 27 июля 1720 года».

Отечественная война 1812 года – величайшая страница в истории государства Российского, пример единения всех слоев общества в борьбе с врагом. Герои войны с Наполеоном увековечены в картинах Полидора Бабаева, Петра Заболотского, Алексея Кившенко. Зрители смогут познакомиться и с выдающимся достижением русского медальерного искусства XIX века – созданной Федором Толстым серией с аллегорическими сценами на темы Наполеоновских войн 1812 – 1814 годов.

Победы русского оружия в войнах XIX века на Кавказе и Балканах запечатлевали лучшие баталисты своего времени Василий Верещагин, Франц Рубо, Алексей Попов. Их шедевры представлены на выставке.

События и герои Великой Отечественной войны предстают перед нами на картинах крупнейших советских живописцев. Одним из первых активно включился в художественную работу над военной темой Александр Дейнека, создавший грандиозное полотно «Оборона Севастополя» (1942) – символ героизма защитников родной земли.

С особенным чувством и жители, и гости нашего города встретятся с произведениями, посвященными блокаде Ленинграда. В их числе знаменитые «Партизанский отряд» (1942) Иосифа Серебряного и «Прорыв блокады. 18 января 1943 года» (1943) Владимира Серова, Иосифа Серебряного и Анатолия Казанцева. Беспримерное мужество проявили труженики тыла и мастера искусства, ведь музы не молчали (Иосиф Серебряный «Концерт в Ленинградской филармонии», 1958). Парад вернувшихся в родной город победителей увековечил создавший блокадную летопись в картинах Вячеслав Пакулин («Невский в праздник 9 июля 1945 года», 1945). Широко представлена в экспозиции графика блокадных лет (Василий Власов, Василий Николаев).

В годы Великой Отечественной войны художники нередко обращались к героическим страницам истории нашей страны. В своих картинах они воспевали славные виктории над врагами Отечества разных эпох, проводя параллели с современностью и выражая непоколебимую уверенность в Победе (Михаил Авилов «Поединок на Куликовом поле», 1943).

Победа пришла, и чувством счастья и радости, переполнявшим тогда весь советский народ, проникнуты полотна Евгения Лансере («Мир», «Победа», оба – 1945). Победные салюты запечатлели Татьяна Маврина и Михаил Бобышов. Долгожданная мирная жизнь предстает на картинах Лидии Фроловой-Багреевой «Возвращение» (1948) и Андрея Мыльникова «На мирных полях» (1950).

В послевоенные годы появлялось немало произведений-воспоминаний о минувших военных испытаниях (Александр Самохвалов «Сталинградцы», 1947). Глубоким уважением к ветеранам, благодарностью за их ратный подвиг наполнены картины советских художников (Валентин Сидоров «День Победы», 1975; Евсей Моисеенко «Ветераны», 1978).

Понять взаимосвязь исторических событий и провести линию от прошлого к настоящему помогут современные технологии и интерактивные элементы экспозиции. Специально к выставке Русский музей подготовил просветительскую онлайн-платформу «Страна Побед». Мультитач столы, представленные в залах выставки, в цифровом формате познакомят гостей с письмами пионеров на фронт, фотографиями, утраченными и вновь обретенными произведениями искусства, видеороликами от музеев-членов Ассоциации художественных музеев России, находящихся в городах, попавших в ходе Великой Отечественной войны в зону вражеской оккупации, и другими свидетельствами прошлого. Отдельный раздел онлайн-платформы посвящен героям специальной военной операции, историям бойцов и рассказам людей о событиях, происходящих сегодня в нашей стране.

Впервые с помощью нейросетей Сбера – технологического партнера выставки – посетители получат возможность «вступить в диалог» с шедеврами искусства и прикоснуться к прошлому с помощью нейросетей GigaChat и Kandinsky. В залах будут представлены QR-коды, ведущие в Telegram-бот для генерации изображений, а кинозал на экспозиции станет большой иммерсивной площадкой, где можно будет увидеть изображения, созданные пользователями.

Выставка продлится до 7 июля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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