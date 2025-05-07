Культура

На треть увеличился майский поток посетителей «Михайловского» в этом году

Первые статистические итоги завершившихся праздничных и выходных дней в текущем мае подвели в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Посетители выставки «Быть достойными Великой Победы» в музейном НКЦ и фольклорной программы в Бугрово. Фото: Пушкинский заповедник

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации Пушкинского заповедника со ссылкой на Елену Зиновьеву, руководителя службы музейной, экскурсионной и методической работы, в период с 1 по 11 мая включительно, в «Михайловском» приняли 54 857 посетителей. В пересчёте на один календарный день это перекрывает показатели как рекордного прошлого, юбилейного пушкинского года (4 987 против 3 667 человек, или больше чем на треть в среднем за один день), так и предыдущих лет, включая «доковидный» 2019-й. Поток туристов растёт даже несмотря на то, что теперь «майские каникулы» достаточно неудобно для путешественников разбиты надвое, констатировали в «Михайловском».

Как детализировали в службе музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника, в турпотоке начала мая традиционно преобладают взрослые (35 569 человек, или 64,8 % от общего потока). Незначительно, в сравнении с прошлым годом, увеличилась доля так называемых индивидуальных посетителей, то есть тех, кто пришёл или приехал в «Михайловское» один, с семьёй или в небольшой дружеской компании (64,22 % против 63,34 % в 2024-м и 60,82% — в 2023 году).

Льготами, предусмотренными в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» для членов многодетных семей, в эти майские дни воспользовались 1 204 человека, а для участников СВО и членов их семей — 485 посетителей.