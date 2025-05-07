Культура

Выставка «Петр Оссовский. Русский реализм» откроется 18 мая в Изборске

В выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» 18 мая откроется выставка «Петр Оссовский. Русский реализм». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Выставочный проект приурочен к 100-летию со дня рождения признанного классика отечественного искусства XX века, одного из родоначальников «сурового стиля» — Петра Оссовского (1925-2015) — народного художника СССР, лауреата Государственной премии СССР, академика Российской академии художеств, почетного гражданина города Пскова.

На масштабной юбилейной выставке будут представлены картины и рисунки из семейного собрания, фондов государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Музея актуального реализма и Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск». Всего насчитывается более 100 произведений художника разных лет, начиная от военных 40-годов и заканчивая последними полотнами мастера 2015 года.

В рамках экспозиции посетители увидят уникальные документы из личного архива художника: его записные книжки и личные документы, а также на протяжении всего времени работы выставки будет демонстрироваться 10-минутный фильм о мастере, созданный из архивных видеозаписей специально для этого проекта.

Открытие выставки «Петр Оссовский. Русский реализм» состоится в выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» 18 мая в 16.00.