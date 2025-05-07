Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Театр кошек Куклачева в Псковской области
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
«Райский уголочек» в Великих Луках
Задержание ректора ПсковГУ
День В деревне
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Места силы Псковской области
«Динопарк» Открылся в Пскове
Профсоюзный Первомай
 
 
 
ещё Культура 07.05.2025 12:112 Лев Зильбер. На переднем крае науки 14.05.2025 20:360 Читатели библиотеки «Родник» узнали почему псковские дед и баба не стали уповать на волшебную Курочку Рябу 14.05.2025 17:090 В Псковской области подвели итоги регионального этапа конкурса музеев «Знать, чтобы помнить» 14.05.2025 16:550 В «Михайловском» откроется выставка «Живописные образы культурных ландшафтов» 14.05.2025 15:140 «Ночь музеев» в Пскове будет наполнена музыкой 14.05.2025 14:420 Выставка «Петр Оссовский. Русский реализм» откроется 18 мая в Изборске
 
 
 
Самое популярное 12.05.2025 14:000 Мужчину намотало на мотоблок в Острове 11.05.2025 09:205 Фотофакт: Строительство гостиницы «Космос» в Пскове 12.05.2025 18:240 В зоне СВО погиб клирик Троицкого собора Пскова Антоний Савченко 09.05.2025 12:531 Парад в Пскове к 80-летию Великой Победы. ФОТОРЕПОРТАЖ 11.05.2025 10:402 Фотофакт: Церковь возводят на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Читатели библиотеки «Родник» узнали почему псковские дед и баба не стали уповать на волшебную Курочку Рябу

14.05.2025 20:36|ПсковКомментариев: 0

Научный сотрудник историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова провела для юных читателей псковской библиотеки «Родник» им. С.А Золотцева тематическое занятие «По страницам псковской сказки», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Школьники узнали, чем псковский вариант сказки про Курочку Рябу отличается от общеизвестного, и поняли, что в старину псковичи больше полагались на свои собственные силы, чем хрестоматийные дед и баба. Ведь в псковской сказке, когда золотое яичко разбилось, дед и баба не стали долго расстраиваться, а решили, что будут трудиться и наживут себе сами добра, не рассчитывая на чудеса.

Анастасия Попова кроме того рассказала юным псковичам, как родился проект «Псковские сказки детям» и кто трудился над его осуществлением. А также обратила внимание маленьких читателей на то, что даже иллюстрации в книге «Псковские сказки для детей» надо разглядывать внимательно, потому что они содержат интересные загадки.

 

Например, она предложила школьникам догадаться, почему в сказке «Как ходили козёл за лыками, а коза за орехами» на картинках вокруг козла с каждой новой страницей остаётся всё меньше и меньше цветов. Дети быстро сообразили, что козёл, пока ждал на улице козу, сильно проголодался.

«А на иллюстрации для сказки "Про двух девочек и медведя" школьники благодаря Анастасии Поповой разглядели на косе у героини интересное украшение. Оказалось, что это "накосник". Анастасия достала свою «шкатулку невесты» и показала ребятам сделанный собственными руками накосник в традиционном стиле, а также украшенные вышивкой и бусинами ленты, которые вплетали в косу невесте, чтобы она могла на свадьбе одарить этими лентами своих подруг», - отметили в библиотеке.

Анастасия Попова сказала, что самых искусных рукодельниц в старину называли славутницами. Чтобы продемонстрировать своё мастерство, девушки носили на поясе вышитые платочки. А если парень прикалывал к одежде такой платок, объяснила детям Анастасия Попова, то это значило, что кто-то из девушек ему его подарил. Самые большие модники носили подаренные девушками платочки, прикалывая их к шляпе.

Напоследок участники встречи поиграли с вышитым Анастасией Поповой белым платочком: они встали в круг и передавали его за спинами друг другу, а тот, кого назначили водить, должен был угадывать, в чьих руках платок.

«Дети так заигрались, что пришедшая с ними учительница еле уговорила их идти обратно в школу на следующее занятие, где им к тому же предстояло писать контрольную», - заключили в библиотеке.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы выбирать альтернативные способы передвижения на фоне подорожания проезда в автобусах?
В опросе приняло участие 142 человека
14.05.2025, 20:360 Читатели библиотеки «Родник» узнали почему псковские дед и баба не стали уповать на волшебную Курочку Рябу 14.05.2025, 20:230 В майские праздники с территории Псковской области за границу отправилось 16 домашних питомцев 14.05.2025, 20:110 «В фокусе»: Алексей Наумец о 80-летии Победы и поддержке бойцов СВО. ВИДЕО 14.05.2025, 20:000 Акция «На работу на велосипеде» снова пройдёт в Пскове
14.05.2025, 19:400 Алексей Наумец: «Герои земли Псковской» — уникальная возможность проявить себя 14.05.2025, 19:170 Новое производство запустят на псковском заводе «Титан-Полимер» 14.05.2025, 19:000 Алексей Наумец: Антон Мороз — профессионал и серьезный, надежный парень 14.05.2025, 18:550 Жители Пскова стали больше интересоваться парфюмом онлайн - аналитика
14.05.2025, 18:400 Псковские врачи поделились опытом в Херсонской области 14.05.2025, 18:290 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе»: Алексей Наумец о 80-летии Победы и поддержке бойцов СВО 14.05.2025, 18:170 Пскович провёл 6 суток в изоляторе из-за неуплаты алиментов 14.05.2025, 18:110 «Квадратные метры»: Изменения на рынке жилья и новые локации для застройщиков в Пскове
14.05.2025, 18:100 Жидкие отходы не должны попадать в контейнеры для ТКО — ООО «Экогрупп» 14.05.2025, 18:090 Благотворительную акцию ко Дню защиты детей запустили в Псковской области 14.05.2025, 18:040 «Дом Советов»: Александр Братчиков о региональном бюджете и итогах апрельской сессии областного Собрания. ВИДЕО 14.05.2025, 17:590 Скорость движения ограничат на четырех участках трассы Р-23 «Псков» 15 мая
14.05.2025, 17:560 За финансирование «Фонда борьбы с коррупцией»* псковича оштрафовали на 350 000 рублей 14.05.2025, 17:530 Нужно ли платить за вывоз мусора во время длительного отъезда, рассказал Денис Кузнецов 14.05.2025, 17:450 Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован в неврологию после ДТП в Пскове 14.05.2025, 17:440 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 мая
14.05.2025, 17:190 Александр Братчиков: Бюджет Псковской области не может позволить содержание больниц в небольших районах 14.05.2025, 17:180 В Псковской области подвели итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя» 14.05.2025, 17:110 Судебные приставы Псковской области вновь сдали кровь для нуждающихся 14.05.2025, 17:090 В Псковской области подвели итоги регионального этапа конкурса музеев «Знать, чтобы помнить»
14.05.2025, 16:550 В «Михайловском» откроется выставка «Живописные образы культурных ландшафтов» 14.05.2025, 16:490 Велосипедиста сбили на перекрестке улицы Юбилейной и Красноармейской набережной в Пскове. ВИДЕО 14.05.2025, 16:430 Новоржевца повторно поймали пьяным за рулем и лишили автомобиля 14.05.2025, 16:370 «В фокусе»: Как «Деловая Россия» отстаивает интересы бизнес-сообщества? ВИДЕО
14.05.2025, 16:300 Уголовное дело возбуждено в отношении пытавшегося скрыться от полиции в Пскове водителя Audi  14.05.2025, 16:250 Сотрудники ОМВД по Псковскому району провели беседу с младшеклассниками 14.05.2025, 16:180 «Райский уголочек» в Великих Луках: как из любви к цветам вырос бизнес 14.05.2025, 16:160 Молодежь Псковской области приглашается в Крым на летние школы академии «Меганом»
14.05.2025, 16:130 «Дневной дозор»: Как на внутренней политике может отразиться прекращение боевых действий в зоне СВО? 14.05.2025, 16:100 Лося заметили на объездной трассе в Пыталово. ВИДЕО 14.05.2025, 16:090 Миграционная активность возросла на российско-белорусской границе в Псковской области 14.05.2025, 16:010 Бездомный ограбил псковичку на улице Вокзальной
14.05.2025, 15:590 Спрос на рыночную ипотеку в апреле вырос до 15,5% — Сбер 14.05.2025, 15:570 Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года 14.05.2025, 15:450 Акция «Водители, берегите детей!» состоялась в Великих Луках 14.05.2025, 15:410 Победители профсоюзного первомайского квиза посетят виртуальную арену в Пскове
14.05.2025, 15:380 Конкурс продавцов запустила сеть магазинов «Молочные продукты Пушкиногорья» 14.05.2025, 15:350 Самое продолжительное детское шахматное мероприятие года завершилось в Пскове 14.05.2025, 15:310 Дмитрий Мельников: Я не вижу проблем в возврате западных конкурентов 14.05.2025, 15:230 Арестован пскович, зарезавший собутыльника 9 мая
14.05.2025, 15:210 Опубликованы кадры спасения упавшего с моста в Пскове мужчины 14.05.2025, 15:200 Александр Братчиков: Деньги от туристического налога можно направить на благоустройство 14.05.2025, 15:140 «Ночь музеев» в Пскове будет наполнена музыкой 14.05.2025, 15:050 До +15 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 14 мая
14.05.2025, 14:580 В Госдуму внесли законопроект о бесплатной юрпомощи для беженцев и переселенцев 14.05.2025, 14:570 Псковский театр добавил в афишу дополнительные показы «Каиновой печати» и «Смерти Тарелкина» 14.05.2025, 14:520 Сбер отменил комиссии за платежи самозанятым в рамках зарплатного проекта 14.05.2025, 14:420 Госдума разрешила мигрантам работать по одному патенту в соседних регионах
14.05.2025, 14:420 Выставка «Петр Оссовский. Русский реализм» откроется 18 мая в Изборске 14.05.2025, 14:400 13-летней россиянке пробило голову копьём на тренировке по лёгкой атлетике 14.05.2025, 14:380 Упавший с моста в Пскове мужчина доставлен в городской филиал областной больницы 14.05.2025, 14:240 «В фокусе»: Алексей Наумец о 80-летии Победы и поддержке бойцов СВО
14.05.2025, 14:210 В Калуге 22-летний мужчина открыл стрельбу по троллейбусу 14.05.2025, 14:180 Художественное направление допобразования оказалось самым популярным в Псковской области  14.05.2025, 14:110 Минпросвещения определило даты летних каникул в России 14.05.2025, 13:580 Дмитрий Мельников: Бизнес — это партнер власти
14.05.2025, 13:560 Пользователям стал доступен первый российский AI-сервис для создания 3D-моделей 14.05.2025, 13:520 В РФ обсудили открытие центров обучения для трудовых мигрантов на их родине 14.05.2025, 13:490 Продолжается прием заявок на конкурс журналистов «ПРО газ» 14.05.2025, 13:460 Росгвардейцы предотвратили хищение продуктов из псковского гипермаркета
14.05.2025, 13:450 Госдума приняла поправки об утверждении схемы одномандатных округов 14.05.2025, 13:420 Александр Братчиков о «деле Ильиной»: Наказывать за такие действия надо 14.05.2025, 13:320 Кто придумал ПЛН? 14.05.2025, 13:310 Инженерные коммуникации меняют в псковском детском саду №54
14.05.2025, 13:260 Дмитрий Мельников: Использование западных технологий — это путь постоянного отставания 14.05.2025, 13:220 В числе жертв мошенников в Псковской области оказались пенсионеры и учащиеся 14.05.2025, 13:200 На треть увеличился майский поток посетителей «Михайловского» в этом году 14.05.2025, 13:190 Антон Мороз стал модератором совещания саморегулируемых организаций СЗФО
14.05.2025, 13:160 Второй «Фестиваль детства» пройдет в Пскове 1 июня 14.05.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 14.05.2025, 13:000 Дмитрий Мельников: Бизнес-сообщества могут выступать в качестве регуляторной гильотины 14.05.2025, 12:570 Псковское УФСБ подвело итоги конкурса детских рисунков «Горжусь Победой»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru