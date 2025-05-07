Культура

Читатели библиотеки «Родник» узнали почему псковские дед и баба не стали уповать на волшебную Курочку Рябу

Научный сотрудник историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» Анастасия Попова провела для юных читателей псковской библиотеки «Родник» им. С.А Золотцева тематическое занятие «По страницам псковской сказки», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

Школьники узнали, чем псковский вариант сказки про Курочку Рябу отличается от общеизвестного, и поняли, что в старину псковичи больше полагались на свои собственные силы, чем хрестоматийные дед и баба. Ведь в псковской сказке, когда золотое яичко разбилось, дед и баба не стали долго расстраиваться, а решили, что будут трудиться и наживут себе сами добра, не рассчитывая на чудеса.

Анастасия Попова кроме того рассказала юным псковичам, как родился проект «Псковские сказки детям» и кто трудился над его осуществлением. А также обратила внимание маленьких читателей на то, что даже иллюстрации в книге «Псковские сказки для детей» надо разглядывать внимательно, потому что они содержат интересные загадки.

Например, она предложила школьникам догадаться, почему в сказке «Как ходили козёл за лыками, а коза за орехами» на картинках вокруг козла с каждой новой страницей остаётся всё меньше и меньше цветов. Дети быстро сообразили, что козёл, пока ждал на улице козу, сильно проголодался.

«А на иллюстрации для сказки "Про двух девочек и медведя" школьники благодаря Анастасии Поповой разглядели на косе у героини интересное украшение. Оказалось, что это "накосник". Анастасия достала свою «шкатулку невесты» и показала ребятам сделанный собственными руками накосник в традиционном стиле, а также украшенные вышивкой и бусинами ленты, которые вплетали в косу невесте, чтобы она могла на свадьбе одарить этими лентами своих подруг», - отметили в библиотеке.

Анастасия Попова сказала, что самых искусных рукодельниц в старину называли славутницами. Чтобы продемонстрировать своё мастерство, девушки носили на поясе вышитые платочки. А если парень прикалывал к одежде такой платок, объяснила детям Анастасия Попова, то это значило, что кто-то из девушек ему его подарил. Самые большие модники носили подаренные девушками платочки, прикалывая их к шляпе.

Напоследок участники встречи поиграли с вышитым Анастасией Поповой белым платочком: они встали в круг и передавали его за спинами друг другу, а тот, кого назначили водить, должен был угадывать, в чьих руках платок.

«Дети так заигрались, что пришедшая с ними учительница еле уговорила их идти обратно в школу на следующее занятие, где им к тому же предстояло писать контрольную», - заключили в библиотеке.