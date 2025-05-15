Культура

Булгаков опередил Пушкина в рейтинге самых продаваемых в РФ книг

За первые три месяца 2025 года было продано более 30 тысяч экземпляров книг Михаила Булгакова — в среднем 250 книг ежедневно, подсчитали аналитики сети книжных магазинов «Читай-город» в преддверии 134-летия со дня рождения Булгакова.

В рейтинге отечественных классиков Булгаков занял второе место, уступив только Федору Достоевскому, но оставив позади Александра Пушкина.

Топ-5 самых популярных книг Булгакова возглавляет «Мастер и Маргарита», следом идет «Морфий», а замыкает тройку лидеров «Собачье сердце», пишет Национальная служба новостей.

По данным сервиса цифровых книг «Литрес», Булгаков занимает третье место по выручке среди авторов классической литературы, уступая Льву Толстому и Достоевскому.