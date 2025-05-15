Культура

Темы августовских Пушкинских чтений объявил музей-заповедник «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» объявил темы Михайловских Пушкинских чтений-2025, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Традиционная конференция приурочена к 201-й годовщине приезда поэта в родовое имение, в так называемую северную ссылку.

А. Константинов. Приезд Пушкина в Михайловское (1968). Из фондов музея-заповедника

«Двести лет отделяют нас от того периода жизни Пушкина в Михайловском, а конкретно — от 1825-го, центрального года его ссылки. Это время, с августа 1824-го по сентябрь 1826 года, стало переломным в жизни и творчестве поэта. Для Пушкина оно было временем смятения чувств, тягостных раздумий о своей судьбе, размышлений о будущем, попыток вырваться из «ссылочной» неволи, немногочисленных, но ярких встреч, кратковременных поездок в Псков и в уездные городки Псковской губернии. И вместе с тем — временем духовного преображения и невероятного творческого подъёма. В Михайловском, в этой деревенской глуши, поэт создал более ста произведений», — рассказали в музее.

В свете этого, в качестве своего рода заголовка к предстоящей конференции в музее взяли три стиха из написанного здесь же, в псковском имении, и при жизни не публиковавшегося стихотворения Пушкина «Всё в жертву памяти твоей…» (1825): «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...».

К участию в чтениях в качестве докладчиков заповедник приглашает филологов и лингвистов, философов, культурологов и историков, преподавателей и музейных работников, других специалистов, в круг научных интересов которых входят жизнь и творчество Пушкина. Потенциальным участникам чтений предлагают обратить внимание на «юбилеи стихотворений» (200 лет со дня создания таких шедевров, как «Андрей Шенье», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября», «Зимний вечер», проч.), на двухсотлетие поэмы «Граф Нулин» и трагедии «Борис Годунов».

«Также нельзя не вспомнить о некоторых событиях двухвековой давности — событиях, которые имели особое значение для Пушкина: издание Первой главы его романа «Евгений Онегин», выход в свет сборника «Стихотворения Александра Пушкина», встречи с Иваном Пущиным, Антоном Дельвигом, Анной Керн, Александром Горчаковым, и, наконец, окончание царствования Александра I и восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге», — отмечают организаторы чтений. И добавляют к этому, и так не короткому списку «россыпь круглых дат», связанных с людьми из близкого пушкинского окружения — родными, приятелями и друзьями, адресатами писем и стихов Пушкина.

Среди предложенных к обсуждению на конференции тем, сообщается в информационном письме Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», такие как: «Произведения А.С. Пушкина, написанные в Михайловском. К 200-летию создания»; «Но ты — губерния Псковскáя…». А.С. Пушкин и Псковский край»; «А.С. Пушкин и декабристы»; «Пушкинские традиции в литературе»; «Русский язык: от А.С. Пушкина до наших дней»; «Венок А.С. Пушкину в русской и зарубежной культуре (кино, живопись, театр, музыка)», многие другие.

о предстоящих Михайловских Пушкинских чтениях (даты трансфера для иногородних участников, форма заявки, требования к текстам докладов и сообщений, которые необходимо представить для публикации, проч., проч.) можно узнать на официальном сайте музея. Тем же, кто намерен посетить чтения в качестве слушателя, заявка и предварительная регистрация не понадобятся: вход в конференц-зал в музее традиционно свободен для всех желающих.

Планируется, что чтения «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...» пройдут в заповедном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) 21 и 22 августа.