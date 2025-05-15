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Культура

Псковичам показали, как выглядел город сразу после освобождения от фашистов

17.05.2025 17:42|ПсковКомментариев: 0

Краевед, исследователь военной истории периода Великой Отечественной войны Андрей Иванов прочёл в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва лекцию «Псков 1944 года в документах и фотографиях», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

На этой лекции он показал собравшимся три десятка фотографий, которые были сделаны в Пскове предположительно в августе 1944 года специальной комиссией, созданной для того, чтобы оценить ущерб, причинённый городу оккупантами. В эту комиссию входил и Юрий Спегальский, потому что на документах сохранились его подписи.

Насколько можно доверять выводам комиссии, спорный вопрос, сказал Андрей Иванов. Ведь она была озабочена проблемой получить из Москвы как можно больше денег на восстановление города. Поэтому, например, казармы Иркутского полка, которые до войны были двухэтажными, теперь стали трёхэтажными (комиссия сделала вывод, что третий этаж был разрушен бомбардировками).

Все фотографии Андрей Иванов скопировал в Государственном архиве. Кроме того, в коллекции краеведа есть кадр аэрофотосъёмки Пскова, сделанный немцами примерно в это же время. Лектор попросил обратить внимание, что с воздуха город выглядит поразительно пустым, хотя в те дни он был наводнён войсками и военной техникой. Это свидетельствует о том, считает Андрей Иванов, что советская армия за годы войны в совершенстве овладела искусством маскировки.

Согласно этим фотодокументам, подчеркнул Андрей Иванов, можно сделать вывод, что город был не настолько сильно разрушен, как это часто рассказывают. Да, действительно, с вокзала был виден Троицкий собор, но это потому, сказал лектор, что почти все здания в центре города были невысокие. В частности, район тогдашнего кинотеатра «Пограничник» (теперь это кинотеатр «Победа») почти не пострадал, уцелели улицы Льва Толстого, Воровского и Карла Маркса. Плехановский посад, по словам докладчика, тоже не подвергся ни подрывам, ни бомбардировкам и мог бы стать ещё одним псковским музейным кварталом. Но мы почему-то не смогли его сохранить и, к сожалению, сегодня почти утратили все его исторические здания по собственной вине, с горечью заметил лектор.

А, например, Поганкиным палатам, как выразился Андрей Иванов, «здорово досталось»: в здание попала бомба, а, судя по покорёженным решёткам в окнах, они были ещё вдобавок выбиты взрывом изнутри. Полуразрушен был и драмтеатр.

В то же время значительная часть улицы Советской, где преобладали дома частного сектора, скорее всего, больше пострадала от пожаров, устроенных мародёрами, которые орудовали там сразу после освобождения города, предполагает Андрей Иванов. Хотя на этой же улице ближе к центру города во время оккупации размещались немецкие военные, и здания, в которых они обосновались, советская авиация, конечно же, бомбила прицельно.

Читатели «Василёвки» увидели, как выглядели в августе 1944 года здание бойни мясокомбината, корпуса льнокомбината, землемерное училище, Мариинская гимназия, завод «Выдвиженец», Привокзальная улица и разрушенное паровозное депо. Если Красная армия при отступлении подрывала мосты очень аккуратно в расчёте на скорое возвращение, то фашисты, наоборот, покидая город, уничтожали все коммуникации и промышленные объекты основательно, объяснил лектор. В Пскове летом 1944 года, рассказал Андрей Иванов, действовали специальные подрывные команды. И когда начались подрывы, это и стало сигналом для советских военных к штурму, потому что они поняли, что фашисты уходят.

Андрей Иванов также рассказал интересную историю, связанную с несохранившимся зданием естественноисторического музея и мичуринского питомника в Комсомольском переулке. Во время оккупации фашисты вывезли оттуда огромную коллекцию бабочек, жуков и других насекомых, которая попала в музей Франкфурта. Одних только бабочек в этой коллекции было 4 тысячи – это 75 коробок. Возможно, их собирал тот самый знаменитый псковский Плюшкин, но точно неизвестно. Неизвестно также, удалось ли псковичам вернуть этих бабочек назад, потому что после войны коллекция оказалась на территории, которую контролировали союзники. По крайней мере, теперь в Псковском музее тех же бабочек в четыре раза меньше, уточнил лектор.

Андрей Иванов также обратил внимание читателей «Василёвки» на то, что псковские улицы назывались в 1944 году несколько иначе, чем сейчас: не Некрасова, а Некрасовская, не Гоголя, а Гоголевская. Интересно, что улицу, на которой находилась водонапорная башня, фашисты переименовали в «Башенную», а, например, на Поганкиных палатах видна табличка «Поганкинштрассе».

Завершилась лекция фотографиями, которые были сделаны в том же 1944 году на Завеличье, где комиссия занималась уже не оценкой разрушений, а расследованием злодеяний фашистов в так называемом «госпитале» для советских военнопленных.

Источник: Псковская Лента Новостей
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