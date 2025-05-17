Культура

Юнармейский концерт для ветеранов прошёл в Пскове

В Пскове прошел юнармейский концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла к 80-летию Великой Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фотографии: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Слова с поздравлениями прозвучали от временно исполняющего обязанности председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрия Яковлева, начальника регионального штаба «Юнармии» Михаила Рыбчинского и члена президиума Псковского областного Совета ветеранов, председателя Совета ветеранов Псковского района Валентины Митягиной.

Перед ветеранами и гостями мероприятия выступили юнармейцы и творческие коллективы Псковской области.

Проект «Благодарность сквозь поколения…» реализован при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области, АНО «Центр молодежи и общественных инициатив», филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области и Движения Первых.