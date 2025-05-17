Культура

Всероссийская нумизматическая конференция открылась в Пскове к 600-летию чеканки монет

В псковском Доме молодежи 19 мая состоялось открытие XXIII Всероссийской нумизматической конференции, посвященной 600-летию начала монетной чеканки в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Для псковского музея это событие особенное. Прежде всего, потому что нумизматическая коллекция одна из первых, которая появилась в Псковском музее-заповеднике, еще когда он был музеем Псковского археологического общества. Нумизматические коллекции – это были первые поступления, которые приносили и крестьяне, и дворяне. Они происходили из раскопок, из складов», — рассказала заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева.

Основной этап конференции пройдет с 19 по 24 мая в стенах Псковского музея-заповедника.

«Конференция у нас регулярная, проходит раз в два года и затрагивает практически все темы, все части нумизматической науки в широком смысле слова. То есть это и монеты, и медали, и сфрагистика (печати), и бумажные денежные знаки. Поэтому сказать одним словом, о чем это, наверное, просто невозможно, потому что это целая неделя, это секционные заседания, очень много материала. В основном это и новые открытия в науке, и уточнение датировок, и публикация новых материалов, в том числе археологических материалов, которые, конечно, каждый год мы получаем все новые и новые. Математические находки, на основе которых уточняются и датировки, и какие-то даже общие моменты истории», - рассказала заведующая отделом нумизматики Государственного исторического музея Александра Калашникова.

Помимо вопросов истории денежного обращения и монетного дела Пскова и Псковской земли, на конференции будут рассмотрены актуальные проблемы нумизматики всех исторических периодов, от античности до современности, а также смежных дисциплин: бонистики, медальерного искусства, сфрагистики, геральдики, а также истории нумизматических коллекций и науки.

Конференция объединила более 130 специалистов из музеев, академических институтов и высших учебных заведений, а также независимых исследователей, которые приедут не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из множества городов центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Помимо них в конференции примут участие нумизматы из стран СНГ: Беларуси, Узбекистана и Казахстана, а также Австрии, Турции и США.

Основной задачей конференции станет изучение истории денежного обращения Древнерусского государства, анализ изменений в монетном деле Пскова и Новгородской земли, особенностей торговых и финансовых контактов средневековой Руси с Европой и Востоком.

Форум организован ведущими государственными институтами и музеями России: Государственный Исторический Музей, Государственный Эрмитаж, Музей Международного нумизматического клуба и Институт археологии Российской академии наук.

«Мы приглашаем всех псковичей, начиная с завтрашнего дня, на выставку в Поганкиных палатах. Прежде всего для нас важно, что в период существования Пскова, Псковской республики, мы имели свою монету и чеканили ее. И это происходило вплоть до момента присоединения к Москве. Но Псковский денежный двор не терял своего значения для России вплоть до конца 17 века. И был среди всего четырех денежных дворов, которые обеспечивали монетой всю страну», — заключила Эльвира Королева.

Напомним, сегодня, 19 мая, в Пскове откроется выставка «Денга Псковская», посвященная 600-летию начала чеканки монеты.