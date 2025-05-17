Всероссийская нумизматическая конференция открылась в Пскове к 600-летию чеканки монет

В псковском Доме молодежи 19 мая состоялось открытие XXIII Всероссийской нумизматической конференции, посвященной 600-летию начала монетной чеканки в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
«Для псковского музея это событие особенное. Прежде всего, потому что нумизматическая коллекция одна из первых, которая появилась в Псковском музее-заповеднике, еще когда он был музеем Псковского археологического общества. Нумизматические коллекции – это были первые поступления, которые приносили и крестьяне, и дворяне. Они происходили из раскопок, из складов», — рассказала заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева.
Основной этап конференции пройдет с 19 по 24 мая в стенах Псковского музея-заповедника.
Помимо вопросов истории денежного обращения и монетного дела Пскова и Псковской земли, на конференции будут рассмотрены актуальные проблемы нумизматики всех исторических периодов, от античности до современности, а также смежных дисциплин: бонистики, медальерного искусства, сфрагистики, геральдики, а также истории нумизматических коллекций и науки.
Конференция объединила более 130 специалистов из музеев, академических институтов и высших учебных заведений, а также независимых исследователей, которые приедут не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из множества городов центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Помимо них в конференции примут участие нумизматы из стран СНГ: Беларуси, Узбекистана и Казахстана, а также Австрии, Турции и США.
Основной задачей конференции станет изучение истории денежного обращения Древнерусского государства, анализ изменений в монетном деле Пскова и Новгородской земли, особенностей торговых и финансовых контактов средневековой Руси с Европой и Востоком.
Форум организован ведущими государственными институтами и музеями России: Государственный Исторический Музей, Государственный Эрмитаж, Музей Международного нумизматического клуба и Институт археологии Российской академии наук.
Напомним, сегодня, 19 мая, в Пскове откроется выставка «Денга Псковская», посвященная 600-летию начала чеканки монеты.