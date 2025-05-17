Культура

Историю Пскова через призму топонимики расскажут молодёжи на прогулке

23 мая Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь на прогулку по историческим местам города, где участники смогут разобраться в происхождении древних названий улиц и достопримечательностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

«Псков — один из древнейших русских городов, мощная средневековая порубежная крепость, и, кажется, место для её постройки было выбрано идеально. Краеведческая прогулка "Топонимика Пскова" раскроет секреты происхождения названий улиц и особенностей ландшафта, повлиявших на застройку города», – рассказывает экскурсовод прогулки Марина Иванова.

Сбор группы назначен на 17:00 возле храма Космы и Дамиана с Примостья (улица Леона Поземского, 7). Продолжительность – около 1,5 часа. Экскурсия бесплатная, но для участия необходимо предварительно зарегистрироваться через сообщения группы Духовно-нравственного направления.