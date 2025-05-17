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Культура

Просто клад

20.05.2025 11:48|ПсковКомментариев: 0

20 мая в Псковском музее-заповеднике начинает работу выставка «Денга Псковская». Экспозиция занимает два зала Поганкиных палат и представляет собой настоящий клад для любителей истории и нумизматики. В витринах можно увидеть арабские, византийские, западноевропейские и древнерусские монеты, а также предметы, сопровождавшие монетное обращение. Откуда в Псков приходило серебро, как наши предки использовали монеты и когда начали чеканить свои, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Нумизматическая выставка подготовлена музеем к XXIII Всероссийской нумизматической конференции, которая в эти дни проходит в Пскове. «В ней представлено около 1000 монет. Причем, не только псковской чеканки, но и начала периода обращения восточных монет на территории псковской земли», - пояснила заместитель директора Псковского музея-заповедника Эльвира Королева.

Найдены в Пскове

Но в первом зале экспозиции монет псковской чеканки нет, предупредил начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков.

Однако, по его словам, появление монетного серебра и драгоценных металлов на территории Псковской области уходит в VIII-IX века. В этот период через русский Северо-Запад проходили грандиозные миграционные, военные, экономические, товарные, финансовые потоки. Города, в которых чеканилась монета, представленная в этом зале, и схематически обозначенные торговые пути, с помощью которых деньги завозили на псковскую землю, показаны на карте-схеме в центре зала.

Слева витрина с «грандиознейшей» коллекцией дирхамов - монет восточной арабской чеканки. Они размешены на стендах по династиям и местам производства.

По словам старшего научного сотрудника отдела памятников письменности народов Востока Института Востоковедения РАН Александра Акопяна, в псковском музее хранится довольно представительная коллекция восточных монет, отражающая самый ранний период экономических связей древнерусского государства со странами мусульманского Востока.

«За товары ближний Восток платил высококачественным серебром, которое очень ценилось. Обратите внимание, монеты до сих пор светлые», - сказал он.

В свою очередь Максим Колпаков обратил внимание на тот факт, что монета в ранее Средневековье не выполняла привычную современному человеку функцию денег. «Это эквивалент стоимости, способ сохранения своего богатства. Но все-таки в этот период времени главное богатство - это земля. А к монетам люди относились довольно просто: иногда их переплавляли в произведения искусства или наоборот переплавляли произведение искусства и чеканили монету», - заметил он.

Монеты также использовались в виде украшений, подчеркивающих статус носящего их. «Известно было, что купцы с каждых 10 тысяч дирхамов прибыли отливали своей жене гривну на шею. И по количеству гривен считалось, насколько состоятелен супруг той или иной дамы», - пояснил Александр Акопян.

Привлекают внимание и монеты с «граффити». Одна из них обнаружена в археологическом слое поселения Горожане (открытое торгово-ремесленное поселение эпохи викингов, расположенное в Новосокольническом районе Псковской области - ред.), остальные - из дореволюционной коллекции псковского музея и с большой долей вероятности происходят из кладов, найденных на территории Псковской губернии. «Это уже частное творчество. На монетах могло быть написано личное имя, крестик, отражение дохристианского символа. То есть повседневная жизнь, которая нам по другим источникам почти неизвестна, так как на бумаге и бересте надписи так долго не сохраняются», - отметил сотрудник отдела памятников письменности народов Востока.

В отдельной нише - один из масштабных денежно-вещевых кладов эпохи раннего Средневековья. «Это клад из деревни Ручьи (ныне Бежаницкий район - ред.), найденный в 1955 году. В этом кладе - более 2 тысяч единиц хранения: ювелирные украшения, браслеты, поврежденная фибула (и, возможно, поэтому положенная в клад), восточные монеты, превращенные в подвески, и, вероятно, детали поврежденной шейной гривны. Также было более тысячи динариев в этом кладе. Выкладывать их все мы не стали», - сообщил Максим Колпаков.

Считается, что к концу X века приток качественного серебра с Востока в Европу и на Русь сокращается, а потребность никуда не исчезает. И в середине X века на территории Северо-Запада и в Пскове появляются европейские монеты. Их также можно рассмотреть на выставке. Попадаются и очень интересные экземпляры. Например, монета, на которой воспроизводится надпись с арабских монет. «Почему их чеканили, не очень понятно. Возможно, это связано с посольством, для которого их изготавливали», - пояснил старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Ушанков.

Еще в одной витрине - византийские монеты. «Их немного на территории Пскова и Северо-Запада. Эти монеты попадали сюда с посольскими дарами. Ими не рассчитывались. И серебряные милиарисии и медные фоллисы часто использовались в качестве украшения, маркирующего высокий социальный статус человека. Значительная часть медных фоллисов выступала в качестве ювелирного сырья», - рассказал Максим Колпаков.

Большинство экспонатов выставки - подлинники. Но есть и «новоделы». Это первые образцы чеканки Киевской Руси: златник и сребреники Владимира, Святополка и Ярослава Мудрого. В том, что нет оригиналов - ничего удивительного. Археологам известно чуть больше десяти златников и более тысячи сребреников.

Отчеканены в Пскове

Во втором зале экспозиции много монет именно псковской чеканки. «Мы добрались до псковских сюжетов», - сказал Максим Колпаков.

Однако, прежде, чем рассказывать о них, напомнил о так называемом «безмонетном периоде» XII-XIV вв. на территории русских земель. Пояснив, что это время так называется «не потому, что люди не пользовались деньгами, а потому, что монеты не встречаются в археологических слоях».

«Есть версия, что в это время активно использовались так называемые меховые деньги - шкуры животных, скрепленные пломбами особого типа, которые представлены на выставке. Вторая категория исследователей говорит, что крупные сделки совершались с использованием серебряных слитков, которые могли рубиться на части - отсюда слово рубль! А для повседневных мелких расчетов были товаро-деньги, функцию которых могли выполнять бусины», - пояснил Максим Колпаков.

Можно увидеть в витринах и ливонские деньги, которые попали в Псков во время активизации торговых отношений с городами Ливонии в начале XIII века.

А к периоду 1424-25 гг. относят начало чеканки собственной монеты. «Наиболее интересный экземпляр - это, конечно, монеты Псковской республики периода независимости. Это одни из самых загадочных монет. Они довольно редкие и плохо изучены», - рассказал научный сотрудник лаборатории камеральной и цифровой обработки, учета и хранения археологических коллекций Института истории материальной культуры РАН Константин Горлов.

По его словам, денежные единицы «на протяжении всей истории выпуска сохраняли неизменной лицевую сторону, на которой изображен мужчина с мечом в руке».

«Неизменность оформления была своеобразным знаком качества. И эти монеты не теряли стоимость», - сказал он.

Также стоит обратить внимание и на фракции псковской деньги - четвертую часть. Подобный номинал чеканился только в Новгороде и Пскове.

Не прекращалась работа монетного двора даже в период Смутного времени. «Несмотря на все катаклизмы, в Псков продолжало поступать европейское серебро, и проходила чеканка монет. Для их изготовления использовались старые штемпели с именем Дмитрия Ивановича, сына Ивана Грозного. Монеты с этим изображением продолжал чеканить и Лжедмитрий Первый, и Лжедмитрий Второй, и Лжедмитрий Третий. Но они различались по весу», - отметил Константин Горлов.

А что же можно было купить на эти необычные и красивые монеты? Выставка отвечает и на этот вопрос. В центре второго зала - бочка с изображением вещей и цен на них. «Всегда возникает вопрос о покупательной способности денег. В Российской национальной библиотеке хранятся жалобы псковичей, которых ограбили. И именно там перечисляются вещи и суммы ущерба. Из материалов «уголовных дел» XVII века выбраны предметы, поставлена цена. Например, серебряный перстень стоил всего лишь 21 копейку», - рассказал Максим Колпаков.

Подробнее узнать о денежных делах псковичей, рассмотреть серебряные монеты и граффити на них можно на выставке «Денга Псковская» в Поганкиных палатах в часы работы Псковского музея-заповедника.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Теги: #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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