Работников библиотек чествовали в Пскове в профессиональный праздник

Празднование Общероссийского дня библиотек состоялось в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева в Пскове 23 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Работников библиотечной сферы поприветствовала председатель комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова и зачитала приветственный адрес от заместителя губернатора Псковской области Ольги Тимофеевой.
Она вручила почётные грамоты и благодарственные письма комитета по культуре Псковской области.
Также перед гостями мероприятия выступил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.
Дипломы «За преданность профессии» и благодарности вручила генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова, председатель Псковской библиотечной ассоциации Лариса Егорова.
«Вы все - самые верные служители государства и общества, потому что именно вы несете культуру, несете смыслы, вы несете книгу, а это самое важное в нашей жизни. Время нам диктует условия, но мы с вами осваиваем новые технологии, новые формы работы, мы с вами все время учимся, повышаем компетенции, и с этим справляемся. Справляемся достойно, профессионально. Хочу поблагодарить вас за это, поздравить с праздником. Мне очень хочется, чтобы вы испытывали чувство удовлетворения от своего труда», — сказала она.
Председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников культуры Наталья Родионова вручила дипломы профсоюза и денежные подарки за многолетний и добросовестный труд. «Всем также перечислена финансовая поддержка, будьте здоровы и счастливы, уважаемые коллеги», — сказала она.
Отметим, Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря. Он установлен указом президента РФ от 27 мая 1995 года.
В современной России функционируют около 40 тысяч библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Национальные и федеральные библиотеки относятся к числу мировых информационных гигантов и содержат многомиллионные книжные собрания.
К тому же с 2004 года в России реализуется проект по созданию и развитию системы «Национальная электронная библиотека» (НЭБ), который направлен на создание единого информационного библиотечного пространства на территории РФ и формирование в Интернете доступной информационной среды путем концентрации фондов библиотек федерального, регионального и муниципального ведения, библиотек образовательных и научных учреждений. В настоящее время общий фонд НЭБ включает более пяти миллионов экземпляров.