Культура

Работников библиотек чествовали в Пскове в профессиональный праздник

Празднование Общероссийского дня библиотек состоялось в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева в Пскове 23 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Работников библиотечной сферы поприветствовала председатель комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова и зачитала приветственный адрес от заместителя губернатора Псковской области Ольги Тимофеевой.

«Мне очень приятно видеть вас сегодня в этом зале, где стоит такая теплая, дружеская атмосфера. От всей души я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником - Всероссийским днем библиотек. Уважаемые работники библиотечной сферы, примите самые искренние поздравления. Вы - настоящие подвижники, преданные своему делу. Энергичные, творческие, креативные, хранящие традиции и любящие все новое. И вас без всякого преувеличения можно назвать золотым фондом работников культуры Псковской области. Благодаря вам в век высоких технологий печатные книги никогда не утратят своей актуальности, мудрости. Они хранят тепло человеческой души и именно сотрудники библиотек являются бессменными хранителями богатейшего литературного наследия Псковской земли и всей России», — сказала Илианна Петрова.

Она вручила почётные грамоты и благодарственные письма комитета по культуре Псковской области.

Также перед гостями мероприятия выступил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко.

«От лица Псковского облачного Собрания депутатов мне выпала высокая честь в очередной раз признаться вам всем в любви, всем, кто причастен к вашей профессии, кто посвятил себя этому важному творческому делу. Библиотечная система - это сильная и сплочённая команда единомышленников, которая работает ради общей цели», — сказал он.

Дипломы «За преданность профессии» и благодарности вручила генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова, председатель Псковской библиотечной ассоциации Лариса Егорова.

«Вы все - самые верные служители государства и общества, потому что именно вы несете культуру, несете смыслы, вы несете книгу, а это самое важное в нашей жизни. Время нам диктует условия, но мы с вами осваиваем новые технологии, новые формы работы, мы с вами все время учимся, повышаем компетенции, и с этим справляемся. Справляемся достойно, профессионально. Хочу поблагодарить вас за это, поздравить с праздником. Мне очень хочется, чтобы вы испытывали чувство удовлетворения от своего труда», — сказала она.



Председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников культуры Наталья Родионова вручила дипломы профсоюза и денежные подарки за многолетний и добросовестный труд. «Всем также перечислена финансовая поддержка, будьте здоровы и счастливы, уважаемые коллеги», — сказала она.

Отметим, Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря. Он установлен указом президента РФ от 27 мая 1995 года.

В современной России функционируют около 40 тысяч библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Национальные и федеральные библиотеки относятся к числу мировых информационных гигантов и содержат многомиллионные книжные собрания.

К тому же с 2004 года в России реализуется проект по созданию и развитию системы «Национальная электронная библиотека» (НЭБ), который направлен на создание единого информационного библиотечного пространства на территории РФ и формирование в Интернете доступной информационной среды путем концентрации фондов библиотек федерального, регионального и муниципального ведения, библиотек образовательных и научных учреждений. В настоящее время общий фонд НЭБ включает более пяти миллионов экземпляров.