Культура

Иллюстрированные издания сказок о псковских башнях презентуют в начале июня

Презентация грантового проекта «Псковская история в сказках» состоится в главном зале историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва (улица Ленина, 3) 4 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском Молодёжном центре.

Изображения: псковский Молодёжный центр

В рамках проекта изданы авторские сказки «Башни спят и видят сны…», повествующие о башнях Псковского Крома. Тираж составил 1500 экземпляров, из которых 750 будут переданы в Воскресные школы города, 500 — в Региональный комитет Семей Воинов Отечества, а также в городские и школьные библиотеки.

«Каждая книга оформлена замечательными иллюстрациями, что делает её одинаково интересной и понятной как для маленьких читателей, так и для взрослых, желающих простым языком познакомиться с историей Пскова», — подчеркнула автор сказок Марина Иванова.

Начало мероприятия в 13:00.

Посетить презентацию можно только по предварительной записи через сообщество Духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова. Количество мест ограничено.

Проект «Псковская история в сказках» реализован на средства президентского фонда культурных инициатив.