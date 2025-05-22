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Иллюстрированные издания сказок о псковских башнях презентуют в начале июня

23.05.2025 17:19|ПсковКомментариев: 0

Презентация грантового проекта «Псковская история в сказках» состоится в главном зале историко-краеведческой библиотеки имени И.И. Василёва (улица Ленина, 3) 4 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском Молодёжном центре.

Изображения: псковский Молодёжный центр

В рамках проекта изданы авторские сказки «Башни спят и видят сны…», повествующие о башнях Псковского Крома. Тираж составил 1500 экземпляров, из которых 750 будут переданы в Воскресные школы города, 500 — в Региональный комитет Семей Воинов Отечества, а также в городские и школьные библиотеки.

«Каждая книга оформлена замечательными иллюстрациями, что делает её одинаково интересной и понятной как для маленьких читателей, так и для взрослых, желающих простым языком познакомиться с историей Пскова», — подчеркнула автор сказок Марина Иванова.

Начало мероприятия в 13:00.

Посетить презентацию можно только по предварительной записи через сообщество Духовно-нравственного направления Молодёжного центра Пскова. Количество мест ограничено.

Проект «Псковская история в сказках» реализован на средства президентского фонда культурных инициатив.

Источник: Псковская Лента Новостей
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