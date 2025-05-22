Культура

Выставка «На службе русскому Отечеству. Фёдор Фёдорович Шуберт: штрихи к портрету» откроется в Полибино

В Год защитника Отечества и 175-летия со дня рождения С.В. Ковалевской в Псковском музее-заповеднике откроется выставка «На службе русскому Отечеству. Фёдор Фёдорович Шуберт: штрихи к портрету». Она посвящена Ф.Ф. Шуберту, деду С.В. Ковалевской, генералу от инфантерии, известному учёному в области геодезии и картографии, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Выставочное пространство в Музее-усадьбе С.В. Ковалевской будет оформлено как мужской кабинет в стиле XIX века. Центральное место займет копия портрета Шуберта неизвестного художника из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Выставка откроется в Полибино 29 мая и будет доступна для посетителей с 30 мая до 1 октября.